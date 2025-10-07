Am 22. September sprang der Anteil der DAX-Aktien im DWS Concept Platow um etwas mehr als einen Prozentpunkt nach oben und der MDAX-Anteil in ähnlichem Ausmaß nach unten. Wir waren aber keineswegs dabei, durch Käufe und Verkäufe im größeren Stil vom MDAX in den DAX umzuschichten. Vielmehr wurde eine Änderung wirksam, die die Deutsche Börse zu Monatsbeginn öffentlich gemacht hatte: Gea stieg in den deutschen Leitindex auf. Dadurch veränderte sich auch die Aufschlüsselung des Portfolios nach Indexzugehörigkeiten, ohne dass wir die Gea-Position aktiv modifiziert hätten. Unverändert blieb und bleibt dagegen unsere Sicht auf den Maschinen und Anlagenbauer bzw. auf die Aktie, da wir unsere Investmentstrategie nicht an Indexzugehörigkeiten, -veränderungen oder -überarbeitungen (wie z. B. die Aufstockung des DAX von 30 auf 40 Titel 2021) ausrichten. Selbstverständlich nehmen wir Indexaufstiege von Portfoliotiteln erfreut zur Kenntnis, da sie im Regelfall nach überproportionalen Kursgewinnen erfolgen und damit unseren Aktienselektionsprozess tendenziell bestätigen. Mehr als das interessiert uns allerdings, ob das Unternehmen über ein robustes Geschäftsmodell verfügt, hinreichend und kontinuierlich Wachstum generiert hat und künftig generieren kann, über eine solide ...

