Im aktuellen Daily Trading TV beschäftigt sich Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, mit dem S&P 500®. Nachdem im letzten Daily Trading TV zwei spannende Statistiken zur DAX®-Performance im vierten Quartal vorgestellt wurden, richtet sich der Fokus diese Woche auf den S&P 500®. Der US-Index erklimmt aktuell ein Allzeithoch nach dem anderen. Deshalb ist es besonders interessant zu beleuchten, wie der S&P 500® in der Vergangenheit nach solch starken Jahren abgeschnitten hat. Jörg Scherer hat dazu zwei aufschlussreiche Statistiken vorbereitet, die Einblicke in die Performance des vierten Quartals nach guten Aktienjahren bieten. Außerdem wird eine weitere Statistik präsentiert, die sich mit der Entwicklung nach einem positiven September und unterschiedlichen Haltedauern beschäftigt. Für einen umfassenden Ausblick auf die mögliche Performance im vierten Quartal - schalten Sie gerne ein!



HSBC Daily Trading TV vom 07.10.2025: S&P 500® im Chart-Check: Starker September, starkes Signal?









