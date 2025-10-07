LONDON, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nova Credit Finance Ltd., ein führender Innovator im Bereich globaler Finanzlösungen, gibt mit Freude einen wichtigen Meilenstein seiner internationalen Wachstumsstrategie bekannt: den erfolgreichen Abschluss strategischer Verträge in 60 Ländern. Dieser Erfolg markiert einen neuen Abschnitt in der Mission des Unternehmens, den Zugang zu Krediten und die finanzielle Selbstbestimmung auf globaler Ebene neu zu definieren.

Unter der visionären Führung von CEO Bonetti Leonardo hat sich Nova Credit Finance Ltd. rasch von einem regionalen Kraftzentrum zu einer globalen Größe entwickelt. Die Expansion des Unternehmens spiegelt sein Engagement für finanzielle Inklusion, technologische Exzellenz und nachhaltiges Wachstum wider. Mit Niederlassungen auf sechs Kontinenten ist Nova Credit Finance Ltd. einzigartig positioniert, um vielfältige Märkte mit maßgeschneiderten Kreditlösungen zu bedienen, die den lokalen Anforderungen entsprechen und gleichzeitig globale Standards erfüllen.

"Das ist mehr als nur eine unternehmerische Leistung: Es ist eine Absichtserklärung", so Bonetti Leonardo. "Wir sind stolz darauf, unsere Dienstleistungen in 60 Ländern anbieten zu können, von denen jedes seine eigenen Herausforderungen und Chancen mit sich bringt. Unser Ziel ist es, Privatpersonen und Unternehmen die Finanzinstrumente zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein, unabhängig davon, wo auf der Welt sie sich befinden."

Die neu unterzeichneten Vereinbarungen bilden die Grundlage für Partnerschaften mit Regierungen, Finanzinstituten und Fintech-Plattformen und ermöglichen es Nova Credit Finance Ltd., Millionen neuer Nutzer seine Dienstleistungen anzubieten, darunter grenzüberschreitende Bonitätsbewertung, digitale Kreditvergabestrukturen und Bildungsprogramme im Finanzbereich. Diese Kooperationen sollen die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit, verantwortungsvolle Kreditvergabe und die Unterstützung benachteiligter Gemeinschaften fördern.

Die unternehmenseigene Technologieplattform von Nova Credit Finance Ltd., die KI-basierte Analysen mit sicheren Datenaustauschprotokollen integriert, war ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Unternehmens. Die Plattform ermöglicht nahtlose grenzüberschreitende Bonitätsprüfungen und hilft Kreditgebern dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig die Privatsphäre der Verbraucher zu schützen. Diese Innovation hat dem Unternehmen Anerkennung von Branchenführern und Aufsichtsbehörden eingebracht.

Über seinen technologischen Vorsprung hinaus engagiert sich Nova Credit Finance Ltd. für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Die Anfang dieses Jahres gestartete Initiative "Finance for the Future" des Unternehmens konzentriert sich auf umweltfreundliche Kreditvergabepraktiken, die Unterstützung von Unternehmen unter weiblicher Führung und Investitionen in Bildung im Finanzbereich. Dank der erweiterten globalen Präsenz werden diese Programme nun noch mehr Gemeinden erreichen.

Bonetti Leonardo betonte die Bedeutung kultureller Sensibilität und lokaler Beteiligung für die Expansionsstrategie des Unternehmens. "Wir glauben nicht an Einheitslösungen. Unsere Teams arbeiten eng mit lokalen Partnern zusammen, um die Besonderheiten jedes Marktes zu verstehen und gemeinsam Finanzprodukte zu entwickeln, die wirklich etwas bewegen."

Während Nova Credit Finance Ltd. diesen weltweiten Erfolg feiert, konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf seine langfristige Vision: eine Welt zu schaffen, in der Kredite für alle zugänglich, gerecht und förderlich sind. Mit nun 60 beteiligten Ländern geht die Reise mit großen Ambitionen und unerschütterlicher Entschlossenheit weiter.

Für Medienanfragen, Partnerschaftsmöglichkeiten oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Credit Finance Ltd - Global Communications Office Email: press@novacreditfinanceltd.me