© Foto: Ying Tang - NurPhotoMercedes-Benz hat im dritten Quartal einen deutlichen Rückgang der Verkaufszahlen verzeichnet. Zwischen Juli und September lieferten die Stuttgarter 441.500 Fahrzeuge aus - 12 Prozent weniger als im Vorjahr.Wie bei allen großen deutschen Autobauern war China bis vor wenigen Jahren noch der größte Absatzmarkt für Mercedes-Benz. Doch die lokale Konkurrenz nimmt den Stuttgartern zusehends Marktanteile ab. So verzeichnete der Konzern im dritten Quartal einen deutlichen Rückgang seiner Fahrzeugverkäufe in Fernost. Die Gesamtauslieferungen des Unternehmens sanken weltweit um 12 Prozent, was vor allem auf schwache Absätze in den beiden wichtigsten Märkten zurückzuführen ist. In China, wo die …Den vollständigen Artikel lesen ...
