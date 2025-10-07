© Foto: OpenAIShell hat Anleger mit einem optimistischen Ausblick für das dritte Quartal überrascht. In einer Zwischenmitteilung stellte Shell am Dienstag in Aussicht, dass die Gassparte deutlich höhere Gewinne erzielen dürfte.Maßgeblich verantwortlich dafür seien ein starkes Handelsergebnis und steigende Verflüssigungsvolumina. Damit setzt Shell ein Gegengewicht zu den schwächeren Rohölpreisen, die seit Monaten die gesamte Branche belasten. Im Detail erwartet Shell im Bereich Flüssiggas eine Absatzsteigerung auf 7,0 bis 7,4 Millionen Tonnen. Noch im zweiten Quartal war die Prognose mit 6,7 bis 7,3 Millionen Tonnen niedriger ausgefallen. Auch die Produktionszahlen im Upstream-Segment wurden leicht …Den vollständigen Artikel lesen ...
