© Foto: Seth Wenig/AP/dpaNach Monaten der Flaute sieht die US-Bank die Eurozone als einen der spannendsten Märkte für 2026. Anleger sollten laut J.P. Morgan nicht länger an der Seitenlinie stehen.Die Strategen von J.P. Morgan sehen nach Monaten der Stagnation neue Chancen in europäischen Aktienmärkten. Während die Börsen in den USA, China und Japan zuletzt auf Rekordniveaus kletterten, trat die Eurozone seit dem Frühjahr auf der Stelle. Das könnte sich nun ändern: Mit ihrem aktuellen Marktbericht stuft die US-Bank europäische Aktien auf "Übergewichten" hoch. Hintergrund: Bewertungsabschläge und abgebaute Übertreibungen haben die Attraktivität der Region deutlich erhöht. Im Vergleich zu US-Aktien gilt Europa …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE