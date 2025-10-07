EQS-News: PlasCred Circular Innovations Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - Dienstag, 7. Oktober 2025) - PlasCred Circular Innovations Inc. (CSE: PLAS) (FSE: XV2) (das "Unternehmen" oder "PlasCred"), ein in Alberta ansässiges Unternehmen für saubere Technologien mit Fokus auf fortschrittlichem Kunststoffrecycling, freut sich, die Beauftragung von PricewaterhouseCoopers Corporate Finance Inc. als Finanzberater für PlasCreds erste kommerziell ausgelegte fortschrittliche Recyclinganlage Neos in Fort Saskatchewan, Alberta, bekannt zu geben. Neos wird täglich 100 Tonnen gemischte, schwer zu recycelnde Kunststoffabfälle in PlasCred Circular Condensate umwandeln (das "Kondensat"). Dabei handelt es sich um ein schwefelarmes Kreislaufnaphtha, das zur Herstellung neuer Kunststoffe verwendet wird. So werden jährlich etwa 36.500 Tonnen Kunststoffabfälle vermieden, die andernfalls auf Deponien landen würden. Dies entspricht einer jährlichen Einsparung von schätzungsweise 51.000 Tonnen CO2e, basierend auf Lebenszyklusmodellen für umgelenkte Kunststoffabfälle und vermiedene fossile Neuproduktion. Das proprietäre, zum Patent angemeldete duale katalytische Pyrolysesystem der Anlage wurde vollständig in Kanada entwickelt und erprobt und in der Pilotanlage Primus von PlasCred über zwei Jahre lang im Dauerbetrieb validiert. Neos nutzt auch die industrielle KI-Datenplattform Palantir Foundry, um in Echtzeit Transparenz über Rohstoffversorgung, Produktionsleistung und Umweltauswirkungen zu schaffen. Damit lassen sich Lebenszyklen nachprüfbar bewerten, Kunststoffgutschriften nachverfolgen und logistische Abläufe optimieren. PlasCred kann dank der Integration dieser Datenplattform vom ersten Tag an messbare Umweltergebnisse und betriebliche Spitzenleistungen liefern. Das Projekt liegt strategisch günstig im Scotford Yard von CN Rail im Industrial Heartland von Alberta. Dies ist ein führender Knotenpunkt für die Kohlenwasserstoffverarbeitung mit eingebetteten Industriegebäuden, einem Gleisanschluss für 200 Waggons, vorhandenen Versorgungseinrichtungen und einem direkten Bahnanschluss der Klasse I. Dies gewährleistet eine zuverlässige Logistik der eingehenden Rohstoffe und einen reibungslosen Versand der ausgehenden Produkte. Neos beweist die kommerzielle Verwertbarkeit der von PlasCred vorgeschlagenen Skalierungsstrategie. Die Anlage dient als Betriebs- und Marktplattform für die ebenfalls am Standort Scotford angesiedelte Anlage Maximus, mit der das Unternehmen das Konzept auf den industriellen Maßstab erweitern wird. Maximus ist auf die Verarbeitung von täglich bis zu 2.000 Tonnen sowie die Produktion von täglich bis zu 10.000 Barrel Kondensat ausgelegt. PlasCred hat darüber hinaus weitere Standorte in Nordamerika für künftige Anlagen identifiziert. Damit wird das Unternehmen sein Modell in anderen Schlüsselmärkten replizieren und eine Pipeline für langfristiges Wachstum aufbauen können. Die Technologie von PlasCred ermöglicht die effiziente Umwandlung gemischter verunreinigter Kunststoffe, die normalerweise beim mechanischen Recycling aussortiert werden. Anders als bei Verbrennung oder Energiegewinnung aus Abfällen entsteht bei diesem Verfahren ein zirkulärer petrochemischer Rohstoff, der sich für neue, lebensmitteltaugliche Kunststoffe wieder verwenden lässt. Dies unterstützt die Einhaltung der erweiterten Herstellerverantwortung ("EPR") sowie von Nachhaltigkeitsanforderungen. PlasCred geht davon aus, dass die Anlage Neos etwa 25 Millionen $ kosten wird. Das Unternehmen hat sich eine nicht verwässernde Förderung in Höhe von 5 Mio. $ von Emissions Reduction Alberta ("ERA") gesichert und ein unverbindliches indikatives Term Sheet für vorrangige Kredite in Höhe von 8,5 Mio. $ von der Business Development Bank of Canada ("BDC") erhalten. Damit ist die Projektfinanzierung zu mehr als 50 Prozent abgedeckt. PlasCred hat außerdem einen fünfjährigen Festpreisvertrag mit einer Global Commodities Company ("GCC") zu 120 CAD pro Barrel über die gesamte Produktion der Anlage Neos abgeschlossen. So wird die Anlage vom ersten Tag an vorhersehbare Einnahmen generieren. PlasCred hat eine Reihe starker strategischer Partner mit ins Boot geholt, darunter CN Rail für die integrierte Logistik, Palantir Technologies für fortschrittliche operative Intelligenz und den Abnahmepartner Global Commodities Company ("GCC"), wodurch die Marktnachfrage für die gesamte Fertigung des Projekts sichergestellt wird. Zusammen bieten diese Partnerschaften PlasCred eine risikoarme Plattform während der Vorbereitungen auf die Bauphase des Unternehmens. "Angesichts der bereits gesicherten wichtigen Finanzierungsquellen und starken strategischen Partner, konzentrieren wir uns jetzt auf die letzte Finanzierungstranche und auf den Baubeginn der Anlage Neos," sagte Troy Lupul, President und CEO von PlasCred. Über PlasCred Circular Innovations Inc. PlasCred ist Vorreiter bei der Neuausrichtung der Zukunft von Kunststoffen. Das Unternehmen verleiht Kunststoffabfällen durch Umwandlung ein wertvolles zweites Leben. Mit der Vision einer klimafreundlichen Zukunft hat sich PlasCred zum Ziel gesetzt, einer der größten modernen Recycler von Kunststoffabfällen in Nordamerika und weltweit zu werden. Die bahnbrechende, zum Patent angemeldete Technologie des Unternehmens wird den Umgang mit Kunststoffabfällen und das fortschrittliche Recycling revolutionieren. PlasCred unterhält außerdem strategische Partnerschaften mit CN Rail, Palantir Technologies Inc., der Regierung von Alberta, Fibreco Export Inc. und einem globalen Rohstoffunternehmen. Dank dieser Kooperationen verfügt PlasCred über erstklassige Logistik, KI-gesteuerte Betriebsintelligenz und stabile langfristige Einnahmen. Zugleich ermöglichen sie messbare Umweltauswirkungen durch groß angelegte Abfallumleitung sowie CO2e-Reduzierung und verschaffen PlasCred eine Führungsrolle im Bereich Kreislaufwirtschaft. Weitere Informationen über PlasCred finden Sie auf unserer Website unter www.PlasCred.com . IM NAMEN DES VORSTANDS Troy Lupul - President & CEO Kontaktdaten Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

PlasCred Circular Innovations Inc.

Investor Relations

E-Mail: IR@PlasCred.com Zukunftsgerichtete Aussagen Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören unter anderem: der Zeitplan, der Umfang und die Kosten für den Bau der Anlage Neos, die prognostizierte Betriebsleistung, der Umsatz, das EBITDA, der interne Zinsfuß und die Amortisationsdauer, die erwarteten Treibhausgasreduzierungen, die Verfügbarkeit, Bedingungen und der Zeitrahmen von Finanzmitteln, die Beschaffung, Qualität und Preise von Rohstoffen; behördliche Genehmigungen; die Abnahmeleistung; sowie die umfassenderen Pläne des Unternehmens für die Kommerzialisierung, Replikation und Expansion; einschließlich der geplanten Anlage Maximus und anderer künftiger Standorte in Nordamerika. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Annahmen und Erwartungen der Geschäftsleitung. Diese unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: Bau-, Inbetriebnahme- und Anlauf-Risiken; Kostenüberschreitungen; Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Lieferkette; die Fähigkeit, die Nennkapazität im großen Maßstab zu erreichen und aufrechtzuerhalten; Änderungen in der Verfügbarkeit, Zusammensetzung oder Preisgestaltung von Rohstoffen; Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Nichterfüllung von Abnahme-, Finanzierungs- oder strategischen Vereinbarungen durch Vertragspartner; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder EPR-Anforderungen; die Unfähigkeit, Genehmigungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; nachteilige Änderungen der Marktnachfrage nach fortschrittlichen Recyclingprodukten; Änderungen der ESG-Berichtsstandards; Probleme bei Technologieleistung oder -zuverlässigkeit; sowie allgemeine wirtschaftliche, politische und Kapitalmarktbedingungen. Diese und andere Faktoren, die sich auf zukünftige Ergebnisse auswirken könnten, werden in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens erörtert, wie in seinem Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für künftige Leistungen und Leser:innen sollten sich nicht übermäßig darauf verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, um neuen Ereignissen oder Umständen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, sofern nicht gemäß geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/269479 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/269479

