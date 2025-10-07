Mladá Boleslav (ots) -› Škoda präsentiert den Fabia 130, eine Sonderedition mit verbesserter Leistung und vom Motorsport inspirierten Designelementen› Der Škoda Fabia 130 ist mit einem leistungsstarken 1,5-TSI-Motor mit 130 kW (177 PS) ausgerüstet und mit 228 km/h Höchstgeschwindigkeit der bislang schnellste Serien-Fabia› Das Exterieur-Design umfasst glänzende schwarze Details, spezielle 130 Edition-Embleme, Bi-LED-Scheinwerfer, besondere 18-Zoll-Räder Libra und Doppel-Auspuffendrohre, die den sportlichen Look unterstreichen› Der Innenraum bietet elektrisch bedienbare Sportsitze, ein Dreispeichenlenkrad, das 10 Zoll große Virtual Cockpit und ein 8-Zoll-Infotainmentdisplay› Seit 1999 wurden über 5 Millionen Fabia produziert, was das aktuelle Einstiegsmodell der Marke zu einem der erfolgreichsten Fahrzeuge in der Geschichte von Škoda machtŠkoda präsentiert den Fabia 130 - eine Sonderedition abgeleitet vom aktuellen Fabia Monte Carlo 1,5 TSI (Škoda Fabia Monte Carlo 1,5 l TSI DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,3 - 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 120 - 128 g/km; CO2-Klasse: D). Diese bietet mehr Leistung, ein tiefergelegtes Fahrwerk, ein präziseres Handling sowie Designelemente, die auf die reiche und erfolgreiche Motorsporttradition von Škoda verweisen. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 228 km/h ist er außerdem der bislang schnellste Serien-Fabia von Škoda. Der Fabia 130 vereint Leistung und Stil für Fahrzeug-Enthusiasten und feiert gleichzeitig das 130-jährige Jubiläum von Škoda Auto. Die Sonderedition ist ab sofort in vielen europäischen Märkten bestellbar. Die Auslieferungen sollen im Dezember 2025 beginnen.* Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen erst mit Abschluss der Typgenehmigungsverfahren vor.Hier (https://www.skoda-media.de/pmappen/25017//) geht es zur vollständigen Pressemappe zum Škoda Fabia 130.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/6133080