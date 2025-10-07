iMessage spinnt nach dem Update auf iOS 26? Ein problematischer Eintrag in den Einstellungen könnte schuld sein. So könnt ihr das Problem in zwei Schritten selbst lösen. Nachrichten können nicht gesendet und empfangen werden? Oder Nachrichten werden nicht mit der Telefonnummer, sondern mit der E-Mail-Adresse als Absender verschickt? iPhone-Nutzerinnen- und Nutzer, die nach dem Update auf iOS 26 Probleme solche oder ähnliche Schwierigkeiten mit iMessage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n