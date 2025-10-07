DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

EU plant Zoll von 50% auf Stahlimporte über einer bestimmten Quote

Die Handelsvertreter der Europäischen Union (EU) haben einen Zollsatz von 50 Prozent auf Stahlimporte vorgeschlagen, die eine bestimmte Quote übersteigen. Mit dieser Maßnahme will die EU ihren angeschlagenen Stahlsektor vor Überkapazitäten schützen. Die Europäische Kommission erklärte, die Stahlindustrie der EU stehe unter erheblichem Druck durch Überkapazitäten, die sich ihren Schätzungen zufolge auf mehr als das Fünffache des jährlichen Stahlverbrauchs der Union belaufen dürften. Wachsende Überkapazitäten, steigende Stahlimporte und Zölle aus anderen Ländern verschärften die Herausforderungen für den Sektor, sagten Vertreter der EU. Im Rahmen dieser Pläne will die Kommission die zollfreien Stahlimportmengen um fast die Hälfte auf 18,3 Millionen Tonnen pro Jahr reduzieren. Importe, die diese Quote überschreiten, würden mit einer Abgabe von 50 Prozent belegt.

EZB/Lagarde: Euro muss Übergang zu globalem Status schaffen

Der Euro muss nach Aussage der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, den Übergang von einem "sicheren Hafen" für Investoren zu einer echten globalen Währung schaffen. In einer Veranstaltung von Business France sagte Lagarde, der aktuelle Zustand bringe wirtschaftliche Nachteile mit sich und müsse auch angesichts der sich verändernden globalen Verhältnisse beendet werden. "Das ist keine nachhaltige Position. Wir können nicht ein passiver sicherer Hafen bleiben, der die anderswo verursachten Schocks absorbiert. Wir müssen eine Währung sein, die ihr eigenes Schicksal g

Deutsche Bank: Bitcoin wird Bestandteil von Zentralbankbilanzen

Analysten der Deutschen Bank rechnen damit, dass Bitcoin in fünf Jahren Teil von Zentralbankbilanzen sein wird - als Ergänzung zu Gold und US-Dollar. Marion Laboure und Camilla Siazon argumentieren in einem auf der Website des Deutsche Bank Research Institute veröffentlichten Beitrag, dass Bitcoin inzwischen wie Gold als "sicherer Hafen" für Investoren gelte, nicht mehr so volatil und zudem frei von politischer Einflussnahme sei. Bisher haben sich wichtige Zentralbanken allerdings skeptisch zu dem Krypto-Asset geäußert.

Trump öffnet Tür für separate Handelsabkommen mit Mexiko und Kanada

Die USA könnten separate Handelsabkommen mit Kanada und Mexiko aushandeln, anstatt das trilaterale Handelsabkommen zwischen den Ländern neu zu verhandeln, das nächstes Jahr zur Überprüfung ansteht, sagte US-Präsident Donald Trump. "Wir könnten es neu verhandeln, und das wäre gut, oder wir könnten verschiedene Abkommen schließen", sagte Trump während eines bilateralen Treffens mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney. "Wir dürfen verschiedene Abkommen schließen, wenn wir wollen."

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 5 Wochen Sep +6,1% gg Vorjahr

