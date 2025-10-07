ExaGrid verzeichnet 19aufeinanderfolgende Quartale mit positivem freiem Cashflow, EBITDA und Gewinn und Verlust

ExaGrid®, die branchenweit einzige mehrstufige Backup-Storage-Lösung mit Retention Time-Lock, die eine nicht netzwerkzugängliche Ebene (schafft eine mehrstufige Luftbrücke), verzögerte Löschungen und Unveränderbarkeit für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen umfasst, gab heute bekannt, dass es weiter wächst und den freien Cashflow (FCF) sowie das EBITDA ankurbelt.

Das Unternehmen verzeichnet ein weiteres Rekordjahr in puncto Buchungen und Umsatz und bereits 19aufeinanderfolgende Quartale mit positivem freiem Cashflow, Gewinn und Verlust und EBITDA. ExaGrid hat in diesem Quartal 164 neue Kunden gewonnen. Mehr als 70 der neuen Kundenaufträge lagen weiterhin im sechs- und siebenstelligen Bereich, und im 3. Quartal stammten 40 der neuen Kunden aus Abschlüssen im sechs- und siebenstelligen Bereich.

ExaGrid verfügt jetzt über mehr als 4.800 aktive Kunden aus dem oberen Mittelstand bis hin zu Großunternehmen, die ExaGrid Tiered Backup Storage zur Speicherung und zum Schutz ihrer Daten nutzen. Die Kundenbindungsrate von ExaGrid ist weiterhin sehr hoch, was zu einem starken Wiederholungsgeschäft führt.

ExaGrid unterstützt mehr als 25 Backup-Anwendungen und -Dienstprogramme, darunter: Rubrik, Veeam, Commvault, NetBackup, HYCU, Mongo DB, Oracle RMAN direct, SQL Dumps direct und viele mehr. Anfang des Jahres gab ExaGrid außerdem bekannt, dass es im ersten Halbjahr 2026 Cohesity DataProtect unterstützen wird.

ExaGrid ist ein finanzstarkes Unternehmen, das jedes Quartal einen positiven Cashflow zu verzeichnen hat und zu 100 schuldenfrei ist. ExaGrid ist der weltweit größte unabhängige Anbieter von Backup-Speicher.

Höhepunkte des 3. Quartals 2025:

Mehr als 160 neue Kunden gewonnen

19 aufeinanderfolgende Quartale mit positivem Cashflow, EBITDA und Gewinn und Verlust

50 des Geschäfts von ExaGrid stammt aus Wiederholungsbestellungen bestehender Kunden

49 des Geschäfts wurden außerhalb der USA erwirtschaftet

Über 14 weitere Vertriebsregionen weltweit

Veröffentlichung von Version 7.3.0 mit Support für Rubrik, Support für MongoDB Ops Manager und zusätzlicher Deduplizierung für verschlüsselte direkte Speicherabbilder von Microsoft SQL Server

"Wir freuen uns, dass wir in 19 aufeinanderfolgenden Quartalen freien Cashflow und EBITDA erzielt haben. Umsatz und EBITDA steigen weiterhin Jahr für Jahr. Wir sind der größte unabhängige Anbieter von Backup-Speicher und werden auch in Zukunft den Support und die Integration mit weiteren Backup-Anwendungen ausweiten. Dies bedeutet einen Mehrwert für unsere bestehenden Kunden, da sie auf diese Weise Backup-Anwendungen und -Dienstprogramme hinzufügen oder wechseln können, und gleichzeitig ihre Investition in Backup-Speicher von ExaGrid schützen", sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Wir besitzen weltweit weit mehr als 4.800 aktive Kundeninstallationen. ExaGrid verzeichnet weiterhin eine Wettbewerbsgewinnquote von über 70 und ersetzt primäre Speichermedien, die hinter den Backup-Anwendungen von Dell, HPE, NetApp und anderen stehen, und Inline-Deduplizierungsanwendungen wie Dell Data Domain, HPE StoreOnce und NetBackup-Appliances."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitspeicher-Repository, einer Scale-Out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen. ExaGrids Landing Zone ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Das Repository Tier zeichnet sich durch die günstigsten Kosten für die Langzeitspeicherung aus. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt ein Backup-Fenster mit fester Länge bei steigendem Datenvolumen sicher, wodurch teure Forklift-Upgrades und geplante Produktveralterung vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer nicht dem Netzwerk zugeordneten Stufe (Stufentrennung), verzögerten Löschungen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid verfügt in den folgenden Ländern über Ingenieure für physischen Verkauf und System-Vorverkauf: Argentinien, Australien, Österreich, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, CIS, Kolumbien, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweiz, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com, oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Speicherung verbringen. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

