The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.10.2025.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.10.2025

ISIN Name

US6097861081 MONOGRAM TECHNOLOGIES INC

US9250501064 VERONA PHARMA SP.ADR 8

XS1814065345 GESTAMP AUTO. 18/26 REGS





