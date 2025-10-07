95 % Fartcoin-Kurs-Prognose: Aber so kann man doppelt verdienen!

Der Memecoin Fartcoin (FARTCOIN) könnte laut einem Analysten aus einer der führenden Discord-Communities des Kryptobereichs, der Wealth Group, schon bald gegenüber dem aktuellen Niveau um 95 % steigen.

Noch immer zählt Fartcoin mit einer Marktkapitalisierung von 677,07 Mio. USD zu einem der am höchsten bewerteten Memecoins. Sofern die Prognose eintreffen sollte, wird er erneut die Marke von 1 Mrd. USD überschreiten.

Für all diejenigen, welche nach dem richtigen Einstiegspunkt in den Coin suchen, könnte eine Alternative darin bestehen, den Coin über das neue Memecoin-Mining-Projekt PepeNode (PEPENODE) passiv zu verdienen.

Bei diesem handelt es sich um den ersten Mine-to-Earn-Memecoin, welcher seinen Nutzern die Möglichkeit bietet, führende Memetoken wie Fartcoin, Pepe oder den eigenen PepeNode zu schürfen.

Somit kommt zu den regulären Gewinnen über die Kursanstiege ein weiteres passives Einkommen hinzu. Zudem erneuert PepeNode das Mining, indem es die Gamifizierung ergänzt und somit den technischen und kostspieligen Prozess in ein interaktives Strategiespiel verwandelt.

Wer sich nun beeilt, kann die PEPENODE-Coins noch während des Vorverkaufsangebots erwerben. Aktuell werden sie für einen Preis in Höhe von 0,0010918 USD angeboten, was jedoch nur noch für weniger als zwei Tage der Fall sein wird.

Analyst identifiziert doppelten Boden, der auf eine Erholung hindeutet

Der Krypto-Analyst EliZ hat auf X kürzlich auf ein technisches Chart-Setup von Fartcoin verwiesen, welches die Formation doppelter Boden zeigt, die wiederum auf eine bullische Umkehr hindeutet.

Im Tageschart markiert wird er mit einem schwarzen W innerhalb der grünen Akkumulationszone, in welcher die Investoren den Verkaufsdruck stetig absorbiert haben. EliZ zeigt in diesem Zusammenhang zwei wichtige Widerstände auf, welche sich bei 1,1869 USDT und bei 1,4427 USDT befinden.

Zum aktuellen Zeitpunkt notiert Fartcoin bei 0,6750 USD, während sich die Bestätigungszone zwischen 0,75 und 0,78 USDT befindet. Sofern der Memecoin es nun schafft, über diesen Bereich zu steigen, würde das Umkehrmuster bestätigt werden, was wiederum impulsive Anstiege zur Folge haben kann.

Schon am 12. August hat der Analyst auf diese grüne Zone verwiesen und sie als den optimalen Bereich hervorgehoben, was sich dann auch so bewahrheitet hat, als er von diesem Niveau wieder schnell steigen konnte.

Sofern der Kurs jetzt das zweite Ziel erreicht, würde Fartcoin wieder auf eine Bewertung von 1,44 Mrd. USD kommen. Dies ist ungefähr das Niveau, welches der Memecoin im Juli und Anfang Januar dieses Jahres gesehen hat.

Allerdings ist der Krypto-Markt inzwischen in das saisonal stärkste Quartal übergegangen. Deshalb könnte es auch Fartcoin schnell wieder auf neue Höhe schaffen und seine Stellung als einer der führenden Memecoins des aktuellen Superzyklus behaupten.

Wer Interesse an Fartcoin hat und eine zusätzliche Rendite erzielen will, für den könnte PepeNode die optimale Wahl darstellen. Denn in dem virtuellen Mining-Spiel können die Teilnehmer führende Memecoins wie Fartcoin und Pepe schürfen.

PepeNode-Spieler können ebenfalls von steigendem FARTCOIN profitieren

PepeNode verwandelt das Krypto-Mining in ein Strategiespiel. In diesem werden die Belohnungen entsprechend der Effizienz der virtuellen Mining-Rigs vergütet, die wiederum von den Verwaltungsfähigkeiten der Spieler abhängt.

Mit dem nativen PEPENODE-Coin kann Mining-Hardware erworben werden, wobei die Nodes einzigartige Eigenschaften erhalten. Anschließend können sie in den Serverräumen angeordnet werden, um optimierte Mining-Rigs für Memecoins zu bilden.

Ebenso ist es möglich, die Mining-Anlage jederzeit zu erweitern, zu modifizieren und zu skalieren. Auf diese Weise erhalten die Spieler die vollständige Kontrolle darüber, wie sie ihre Belohnungen generieren.

PepeNode wurde strategisch gestaltet, wobei sich jede Entscheidung, wie das Hinzufügen neuer Nodes und die Optimierung der bestehenden Miner, einen Einfluss auf die Gesamtleistung hat. All dies kann über ein Live-Dashboard verfolgt werden, wie die täglichen Belohnungen und der Anteil an der gesamten Mining-Leistung oder die Zeit bis zum nächsten Halving-Event.

Ein weiteres Element von PepeNode ist die Rangliste, welche die Miner entsprechend ihrer Leistung einstuft. Wer es hier an die Spitze schafft, verdient nicht nur zusätzliche PEPENODE-Coins, sondern ebenso Boni in führenden Memecoins wie Fartcoin und Pepe, womit das Spiel noch lukrativer wird.

In diese Hinsicht ist das Timing besonders interessant. Schließlich geht der Analyst EliZ bei Fartcoin von einer Erholung aus. Sofern die Spieler von PepeNode den Memecoin ebenfalls verdienen, profitieren auch sie von der Rally, ohne den Coin jedoch selbst direkt kaufen zu müssen.

Tatsächlich wird das Krypto-Mining von PepeNode von einem kostspieligen und technologisch aufwendigen Verfahren in eine fesselnde Gaming-Erfahrung verwandelt. Auf diese Weise werden Verdienste in Memecoins für alle leicht zugänglich, während er sich gleichzeitig als der Nachfolger des beliebten Play-to-Earn-Konzepts positioniert.

Immer mehr Investoren kaufen den neuen Pionier PepeNode

PepeNode ist ein Pionier auf seinem Gebiet, weshalb er sich auch deutlich besser als andere Memecoins und Kryptowährungen entwickeln könnte, wie es auch bei Bitcoin, Ethereum und Dogecoin der Fall war.

Darüber verwendet er deflationäre Tokenomics, da mit jeder Aufrüstung der Mining-Rigs 70 % der dafür genutzten Coins dauerhaft über einen Burning-Mechanismus vernichtet werden. Aufgrund der kontinuierlichen Verringerung des Angebots wirkt sich dies in der Regel förderlich auf den Kursverlauf aus.

Da nun wieder mit einem Memecoin-Superzyklus gerechnet wird, können die Spieler von PepeNode in den kommenden Monaten gleich doppelt verdienen. Denn einerseits verdienen sie Memetoken mit einem großen Potenzial wie Pepe und Fartcoin, während sie andererseits von dem deflationären PEPENODE-Coin profitieren, dessen Wert über die Zeit zunehmen kann.

Genau dieses Konzept hat auch die Investoren überzeugt und sie Token für umgerechnet fast 2 Mio. USD kaufen lassen. Aber auch unterschiedlichste Medien haben über PepeNode berichtet wie Insidebitcoins und Cryptonews, die dessen Wachstumspotenzial hervorheben.

Ebenso haben Influencer wie Crypto Pandas, Alessandro De Crypto und Michael Wrubel den Coin ins Visier genommen und gesagt, dass man diesen im aktuellen Jahr auf die Watchlist setzen sollte.

So nehmen Sie am Vorverkauf von PepeNode teil

Noch ist das ICO von PepeNode aktiv und bietet den eigenen Coin im Vorverkaufsangebot an. Um an diesem teilzunehmen, öffnen Sie die Website des Projektes und zahlen anschließend mit ETH, BNB, USDT (ERC-20 und BEP-20) oder Bankkarte.

Möglich ist die Teilnahme mit jeder Wallet, wobei die Best Wallet aufgrund ihrer einzigartigen Vorteile für Krypto-Presales empfohlen wird. In dieser wurde der Vorverkauf auch unter der Rubrik "Upcoming Tokens" gelistet. Zudem lässt sich der Bestand hierüber leichter verfolgen, beanspruchen und mehr.

Sie können Ihre PEPENODE-Coins schon während des Presales in den Staking-Pool einzahlen, um ein dynamisches passives Einkommen von 51 % pro Jahr zu erhalten. Zudem wurde der Smart Contract von Coinsult überprüft, um eine höhere Sicherheit zu gewähren.

Folgen Sie PepeNode auch auf X und Telegram, wo Sie schnell über die neuesten Entwicklungen informiert werden.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.