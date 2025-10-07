Bitcoin Hyper überzeugt immer mehr Wale und erreicht über 22,30 Mio. USD

Nachdem der Vorverkauf der schnellsten Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper (HYPER) am Freitag die Marke von 21 Mio. USD erreicht hat, sind es mittlerweile mehr als 22,30 Mio. USD. Ein Grund für das hohe Verkaufstempo ist das Interesse der Wale, welche über die vergangenen Tage mehrfach in das Projekt investiert haben und einen neuen Trend aufzeigen.

Diese große Nachfrage deutet darauf hin, dass die Großinvestoren ein großes Potenzial in Bitcoin Hyper erkannt haben. Zudem zeigen die hohen Investments das FOMO auf, welches nach der Markteinführung noch deutlich höhere Kurse mit sich bringen kann, vor allem wenn es aufgrund der besseren Eigenschaften zur führenden Bitcoin-Layer-2 aufsteigt.

Das Engagement der Wale zeigt, dass es aktuell ein attraktiver Preis für den HYPER-Coin ist. Dieser wird über den Vorverkauf noch für weniger als 25 Stunden für 0,013075 USD angeboten. Jedoch kann die Preiserhöhung auch schon früher geschehen, sofern das nächste Finanzierungsziel von 22,44 Mio. USD erreicht wurde.

Wale kaufen HYPER-Coins für Millionen und hinterlassen 4 Preismeilensteine

Über die vergangenen sieben Tage hat der Vorverkauf von Bitcoin Hyper schnell einige Preismeilensteine hinter sich gelassen. Noch am 29. September stand das ICO bei 18,8 Mio. USD und hat bis Montag schon die Marken 19, 20, 21 und nun 22 Mio. USD überschritten. Dabei sind in nur einer Woche weitere 3,3 Mio. USD hinzugekommen.

Angeheizt wurde der Presale vor allem von den Walen, welche sich diesem Trend angeschlossen haben. So hat in der vergangenen Woche einer von ihnen 24,6 Mio. HYPER-Token für umgerechnet 327.000 USD erworben. Kurze Zeit danach kamen zwei weitere mit gemeinsam 25,65 Mio. HYPER für 333.000 USD hinzu.

Aber auch am Wochenende wurde ein Großinvestor beobachtet, der 42,2 Mio. HYPER für 560.000 USD in sein Portfolio aufnahm. Am Montag hat er dann noch einen weiteren Kauf im Umfang von 20 Mio. HYPER für damals 273.000 USD getätigt.

Quelle: https://etherscan.io/tx/0xfbad769c0017d0b42cef62d0b1dcbbc70a63d8888d986cfbd42bdfef335384f3

Dies deutet auf einen klaren Trend hin. All die Investoren mit mehr Erfahrung und Kapital sowie besseren Tools positionieren sich in Bitcoin Hyper, da es möglicherweise federführend bei der nächsten Phase von Bitcoin sein wird, insbesondere bei der Entwicklung hybrider Layer-2-Anwendungen, welche die Geschwindigkeit von Solana mit der Sicherheit von Bitcoin vereinen.

So verbindet HYPER Geschwindigkeit und Sicherheit ohne die Dezentralisierung zu opfern

Wie von dem Ethereum-Entwickler Vitalik Buterin erwähnt wurde, ist es die größte Herausforderung, für eine hohe Geschwindigkeit und Sicherheit zu sorgen, ohne dabei jedoch die Dezentralisierung zu beeinträchtigen. Aufgrund des Trilemmas musste ein Kompromiss zwischen Sicherheit, Dezentralisierung und Geschwindigkeit gemacht werden.

Sofern etwa die Sicherheit und Dezentralisierung priorisiert werden, müssen Abstriche bei der Skalierbarkeit gemacht werden. Sollte hingegen eine hohe Geschwindigkeit angestrebt werden, dann sind dafür Einschränkungen bei der Dezentralisierung und Sicherheit zu machen.

Die Ethereum-Entwickler haben bei der Lösung dieses Problems mit Layer-2s wie Optimism, Arbitrum und zkSync große Fortschritte gemacht. So wird die Skalierbarkeit verbessert, während gleichzeitig die Sicherheit auf der Ethereum-Basischain bewahrt bleibt.

Dennoch verwenden die meisten dieser Netzwerke bisher noch die EVM (Ethereum Virtual Machine), was vor allem auf die hohe Kompatibilität aufgrund der starken Verbreitung zurückzuführen ist, jedoch war dies früher auch bei Schallplatten der Fall.

Ebenso ist die EVM beschränkt, da sie die Transaktionen lediglich seriell und somit nacheinander verarbeiten kann, was im Kontrast zu der parallel arbeitenden SVM (Solana Virtual Machine) von Bitcoin Hyper steht.

Mit dieser können sogar Anwendungen in einem großen Maßstab abgewickelt werden, welche auf eine hohe Geschwindigkeit, niedrige Gebühren und einen hohen Datendurchsatz angewiesen sind.

Genau eine solche Umgebung wird auch von Bitcoin Hyper bereitgestellt, sobald das Ökosystem vollständig gestartet wurde. Dieses nutzt die SVM, welche mehrere Tausende Transaktionen pro Sekunde verarbeiten kann, was die sequenziellen Grenzen der EVM in den Schatten stellt.

Quelle: https://bitcoinhyper.com/

Allerdings kann ein hoher Durchsatz ohne die nötige Sicherheit auch gefährlich werden. Genau in dieser Hinsicht zeichnet sich die Infrastruktur von Bitcoin Hyper aus. Denn sie verwendet eine schnelle Ausführungsebene und bleibt trotzdem an die Bitcoin-Basischain gebunden, welche als das dezentralste und sicherste Netzwerk zählt.

Aus diesem Grunde wird Bitcoin Hyper auch als das Beste aus beiden Blockchains bezeichnet. Deswegen verfolgen die Investoren sein Wachstum aufmerksam.

So sorgt Bitcoin Hyper für eine Nachfrage nach BTC

Die nächste Generation von Blockchain-Anwendungen, welche auf Bitcoin Hyper veröffentlicht werden kann, könnte schon bald auf den Markt kommen. Denn die meisten Blockchain-Entwickler sind mit den Entwicklertools bereits vertraut.

So können etwas Rust-basierte SDKs und APIs verwendet werden, vergleichbar mit Solana. Dadurch wird wiederum die Einarbeitungszeit verkürzt und die Bereitstellung der ersten dApps und mehr beschleunigt.

Mit steigender Akzeptanz könnten immer mehr Bitcoins in die kananoische Brücke der Layer-2 eingezahlt werden. Dies würde den Umlauf wiederum effektiv reduzieren und den Wert der übrigen BTC leichter steil in die Höhe treiben.

Allerdings sind die über die Bridge gesperrten Bitcoins nicht nur ein passiver Wertspeicher. Stattdessen lassen sie sich als Tauschmittel innerhalb von Angeboten aus unterschiedlichsten Sektoren wie DeFi, Gaming, RWAs und mehr nutzen. Auf diese Weise entsteht eine nutzungsbasierte Nachfrage nach BTC innerhalb einer vernetzten Onchain-Wirtschaft.

Selbst heute würde schon ein kleiner Anteil von 1 % der Liquidität von Bitcoin zu mittleren zweistelligen Milliardenbeträgen führen. Aus diesem Grunde bezeichnen einige den HYPER-Coin auch schon als "Bitcoin 2.0", zumal er direkt an das Wachstum des Ökosystems gebunden ist. So wird er für Gebühren, Staking und Governance verwendet.

Diese Fusion aus Liquidität und Sicherheit sowie Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und Bandbreite hat auch Medien wie 99Bitcoins, Cryptonews und Influencer wie CryptoTV und Cilinix Crypto das Potenzial des Projektes analysieren lassen, die Gewinne von Bitcoin zu wiederholen.

ICO von Bitcoin Hyper könnte diese Woche noch 23 Mio. USD erreichen

Angesichts der Entwicklungen von Bitcoin Hyper und der letzten Fortschritte ist es nicht verwunderlich, dass das Projekt mit seinem Fundraising bisher schon mehr als 22 Mio. USD eingenommen hat. Basierend auf dem Verkaufstempo dürften schon bis zum Wochenende 23 Mio. USD erreicht sein, wobei es aufgrund des Walinteresses auch früher geschehen kann.

Da der Vorverkauf nicht ewig verfügbar sein wird, sollten sich Interessierte nun beeilen, um nicht zu spät zu kommen. Öffnen Sie dafür die Website von Bitcoin Hyper und verbinden dann eine digitale Geldbörse mit dieser. Dann können Sie mit SOL, ETH, USDT, USDC, BNB und Bankkarte zahlen.

Die Coins aus dem Vorverkauf können von Anlegern auch schon in den Staking-Pool eingezahlt werden, um jährliche Zinsen in Höhe von 53 % zu erhalten. Angepasst werden sie an die Anzahl der gestakten Token, wobei es derzeit fast 1 Mrd. HYPER sind.

Idealerweise nehmen Sie an dem Vorverkauf über die Best Wallet teil, in welcher Sie diesen unter der Kategorie "Upcoming Tokens" finden. Somit sind Kauf, Beanspruchung und Überwachung komfortabler und sicherer.

Schließen Sie sich ebenfalls der Gemeinschaft von Bitcoin Hyper auf Telegram und X an, wo Sie immer schnell über die neuesten Entwicklungen informiert werden.

Jetzt Bitcoin Hyper besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.