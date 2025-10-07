CAKE durchbricht 4 Dollar: Warum die 5 Dollar-Marke erstmals seit 2024 greifbar wird

Die DeFi-Plattform PancakeSwap erlebt derzeit ein starkes Comeback. Ihre native Kryptowährung CAKE konnte in den letzten Tagen stark zulegen und nähert sich erstmals seit Ende 2024 wieder der psychologisch wichtigen 5-Dollar-Marke. Angetrieben wird die Rallye vor allem durch die Einführung der neuen CAKE.PAD-Plattform. Ist eine Rallye auf ein neues Jahreshoch im Oktober realistisch?

CAKE mit 10% Tagesgewinn als Top-Performer

Ein Coin, der ganz besonders von den Kapitalzuflüssen der letzten Tage in den Krypto-Markt profitieren konnte, war CAKE. Die native Kryptowährung der dahinterstehenden DeFi-Börse PancakeSwap verzeichnete im Verlauf der letzten 7 Tage einen immensen Kurssprung. Von einer Konsolidierung um die 2,5-Dollar-Marke schoss der Kurs seitdem auf bis über 4 Dollar in die Höhe.

Aktuell wird CAKE bei 3,99 Dollar gehandelt, was innerhalb der letzten 24 Stunden einem Kursgewinn von 9,67 Prozent entspricht. Damit ist der Coin gerade auf den höchsten Stand seit Ende 2024 angestiegen. Dennoch befindet sich CAKE nach wie vor weit von der Stärke im Bullenmarkt 2021 entfernt, als es zur bisher größten Kurssteigerung auf bis zu 44,18 Dollar kam.

CAKE.PAD und Token Burns schaffen deflationären Druck

Nun nimmt das Momentum von CAKE wieder deutlich zu. Dafür sind gleich mehrere Faktoren verantwortlich. Zum einen wurde erst am 6. Oktober die neue Plattform CAKE.PAD gestartet, die das bisherige IFO-Modell ersetzt und ein neues Konzept mitbringt, bei dem 100 Prozent der Teilnahmegebühren verbrannt werden. Nutzer müssen CAKE-Token locken, um Zugang zu neuen Token-Launches zu erhalten.

Das erzeugt einen deflationären Kreislauf, in dem mehr Teilnahme zu mehr verbrannten Coins, geringerem Angebot und dann zu einem steigenden Wert führt. Experten vergleichen das CAKE.PAD mit dem erfolgreichen Binance Launchpad. Abgesehen davon führt CAKE bereits seit September 2023 starke Token Burns durch, mit dem langfristigen Ziel, bis 2030 20 Prozent des Gesamt-Supplys zu verbrennen.

SNORT Presale: Alternative für maximale Gewinnchancen

Beim Kauf von CAKE sollten Anleger jedoch bedenken, dass die Kryptowährung bereits gut am Markt etabliert ist und über eine milliardenschwere Marktkapitalisierung verfügt. Dementsprechend besteht hier nicht mehr das gleiche Wachstumspotenzial wie bei kleineren Kryptos. Viele Anleger investieren jetzt lieber in jüngere Coins wie SNORT, die sich noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befinden.

SNORT ist die junge Kryptowährung eines Projektes, welche sich derzeit noch vor dem ersten Börsenlisting befindet. SNORT wird über die offizielle Presale-Website zu einem rabattierten Festpreis von 0,1072 Dollar verkauft, und es kamen schon über 4,3 Millionen Dollar an Investitionen zusammen. Das spannendste Feature ist der Snorter Bot - ein Telegram-Trading-Bot, mit dem der Handel von Kryptowährungen direkt in der Telegram-App möglich wird, was deutlich zugänglicher ist als herkömmliche Börsen.

Direkt zur SNORT Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.