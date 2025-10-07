Ichimoku Kinko Hyo - Wolkencharts verstehen - Kostenloses Webinar morgen um 10:30 Uhr

Anzeige / Werbung

Der Indikator "Ichimoku Kinko Hyo" (übersetzt etwa "Alles auf einen Blick") zählt zu den umfassendsten Trendfolgesystemen der Technischen Analyse. Auf den ersten Blick wirkt ein Wolkenchart verwirrend: fünf Linien, eine "Wolke" und jede Menge Signale. Doch gerade darin liegt seine Stärke. Er kombiniert fünf Linien, von denen zwei die charakteristische "Wolke" bilden.

Ichimoku liefert Informationen zu Trendrichtung und Trendstärke, generiert Kauf- und Verkaufssignale und markiert Unterstützungs- und Widerstandszonen. Im Vortrag erhältst Du eine klare Einführung in Aufbau und Funktionsweise des Ichimoku-Indikators.

Inhalt des Webinars:

wie Signale entstehen

wie Signale zuverlässig interpretiert werden können

in welchen Märkten sowie Zeitebenen sich der Einsatz besonders lohnt

Ein praktischer Teil rundet die Theorie ab: Karin stellt eine einfache Handelsstrategie vor und demonstriert, wie sich Wolkencharts sinnvoll mit anderen Methoden wie Candlestick-Formationen und Fibonacci kombinieren lassen.

Mittwoch, 08.10.25, 10:30 Uhr

