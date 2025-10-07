EQS-Ad-hoc: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Sofia / München, 7. Oktober 2025 - Die Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) ("Shelly Group" / "die Gesellschaft") hat in 9M 2025 nach vorläufigen Zahlen einen Anstieg der Konzernumsatzerlöse mit Shelly-Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen um rund 34,5 % auf rund EUR 87,4 Mio. (rund BGN 170,9 Mio.) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt. Damit lag die Umsatzsteigerung über den Erwartungen.
Die Gesellschaft wird die ungeprüften Konzernzahlen für 9M 2025 am 12. November 2025 nach Börsenschluss offiziell bekannt geben.
