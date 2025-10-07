Engle Martin Associates, LLC ("Engle Martin"), ein führender unabhängiger Anbieter von Schadensregulierung und Schadenmanagement, gab heute die Übernahme von Integra Technical Services Group ("Integra"), einem internationalen spezialisierten Schadenregulierungsunternehmen mit Sitz in London, England, bekannt.

Integra wurde 1998 gegründet und hat sich einen starken Ruf für die Verwaltung von hochwertigen und komplexen Schäden in verschiedenen Spezialbranchen aufgebaut, darunter Bauwesen und Ingenieurwesen, Energie, Fertigung, fortschrittliche Technologien, Bergbau, Schifffahrt, Spezialhaftpflichten sowie Risk Engineering. Mit über 50 erfahrenen Schadensprofis und strategisch in den USA, Europa, Asien, Australien, Neuseeland, dem Nahen Osten und Lateinamerika positionierten Büros bietet Integra fachlich geführte Regulierungslösungen an, die auf die einzigartigen Herausforderungen globaler Märkte abgestimmt sind.

"Dies ist ein spannender und bedeutender Meilenstein für Engle Martin", sagte Stephen Beene, Präsident von Engle Martin. "Der Neuzugang Integra beschleunigt nicht nur unsere globale Strategie, sondern bringt auch ein talentiertes Team mit tiefgreifendem technischem Wissen sowie einer respektierten Marktpräsenz. Wir teilen eine Kultur, die Menschen und Leistung schätzt, sowie eine Verpflichtung, innovative und qualitativ hochwertige Dienstleistungen für unsere Kundschaft zu erbringen. Wir sind stolz darauf, Integra in der Engle Martin-Familie willkommen zu heißen."

Integra wird weiterhin als eigenständiges Unternehmen operieren und seine etablierte Marke, sein Führungsteam sowie das Servicemodell beibehalten. Die derzeitige Führung wird die vollständige operative Aufsicht über das Portfolio des Unternehmens behalten, um Kontinuität für Kunden und Teammitglieder zu gewährleisten.

"Diese Übernahme stellt einen strategischen Schritt für das kontinuierliche Wachstum und die internationale Expansion von Engle Martin dar", kommentierte Jay Campbell, geschäftsführender Vizepräsident Strategie und organisatorisches Wachstum bei Engle Martin. "Sie erweitert unsere Fähigkeiten im Bereich der Großschadensregulierung sowie bei Spezialsektoren, stärkt unsere Aktivitäten in den Vereinigten Staaten und erweitert unsere globale Reichweite erheblich. Durch die Kombination unserer sich ergänzenden Stärken sind wir besser positioniert, um den sich entwickelnden Bedürfnissen der Kunden weltweit gerecht zu werden."

Ewan Cresswell, Vorsitzender und Gründer von Integra, fügte hinzu: "Der Beitritt zu Engle Martin markiert ein neues und bedeutendes Kapitel für Integra. Diese Partnerschaft entspricht unseren Werten, bietet größere operative Unterstützung und stärkt unsere Präsenz in den Vereinigten Staaten, während wir weiterhin Kunden sowohl in etablierten als auch in aufstrebenden Märkten bedienen können. Diese Ausrichtung verbessert unsere globale Plattform und bewahrt gleichzeitig die spezialisierten Dienstleistungen sowie die hohe technische Expertise, die Integra auszeichnen."

Diese Übernahme stärkt die Position von Engle Martin als vertrauenswürdigen globalen Partner bei der Schadenregulierung sowie im Schadenmanagement und unterstreicht den kontinuierlichen Einsatz des Unternehmens für Talent, Innovation sowie internationale Serviceerweiterung.

Über Engle Martin:

Engle Martin Associates, LLC ist ein marktführender unabhängiger Anbieter von Schadensregulierung und Schadensmanagement. Engle Martin bietet ein umfassendes Dienstleistungsportfolio, einschließlich gewerblichem Sach-, Haftpflicht-, Binnen- und Hochseeschaden, Schätzung/Schiedsrichter und Spezialprüfungen. Mit über 800 Schadensprofis an 75 Standorten in den USA verpflichtet sich Engle Martin, ergebnisorientierte sowie kundenfokussierte Lösungen bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie auf www.englemartin.com

Über Integra:

Integra Technical Services Group ist ein spezialisiertes internationales Schadenregulierungsunternehmen, das 1998 gegründet wurde und für seine Fähigkeiten sowie Erfahrungen im Bereich der Verwaltung technischer und spezialisierter Schäden sowie Risk Engineering weltweit bekannt ist. Integra hat sich verpflichtet, in jedem von ihr bedienten Industriesektor der bevorzugte Schadenregulierer zu sein, indem das Unternehmen technisch fundierte, hochwertige Qualitätsdienstleistungen und Exzellenz bei jeder Beauftragung bietet. Weitere Informationen finden Sie auf www.integratechnical.com

