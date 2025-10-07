Von der Lohn- und Gehaltsabrechnung in Echtzeit bis hin zur Compliance-Automatisierung tritt Mercans als weltweit erstes Unternehmen auf, das vollständig auf KI-gestützte Lohnabrechnung setzt

Mercans, ein weltweit führender Anbieter von Lohnbuchhaltungstechnologien und Managed Payroll Services, hat heute eine umfangreiche Suite KI-gestützter Innovationen präsentiert, die einen grundlegenden Wandel in der Lohnbuchhaltungsbranche einleiten. Mit dieser Einführung positioniert sich Mercans nicht als Anbieter von Produkten mit KI-Funktionen, sondern als KI-zentriertes Unternehmen, das Intelligenz in den Mittelpunkt von Lohnabrechnung, Compliance und Kundenerlebnis rückt.

"Lange Zeit galt die Lohn- und Gehaltsabrechnung als unverzichtbarer Aufgabenbereich des Backoffice. Wir verwandeln sie nun in einen strategischen Vorteil an der Frontlinie. Wir stellen KI in den Mittelpunkt unserer Plattform und bieten Präzision, Compliance und Erkenntnisse in einem bisher unvorstellbaren Umfang und Tempo. Hier geht es nicht nur um Funktionalität, sondern die Neudefinition der Rolle der Gehaltsabrechnung für das Unternehmen."

- Tatjana Domovits, Group CEO bei Mercans.

Paradigmenwechsel bei der Durchführung und Wahrnehmung der Lohn- und Gehaltsabrechnung

Mercans transformiert die Lohn- und Gehaltsabrechnung mithilfe mehrerer KI-Funktionen, die die Berechnung, Validierung, Berichterstattung und das Verständnis der Lohnabrechnung grundlegend neu definieren.

Im Zentrum dieser Transformation steht Instaroll, die Echtzeit-Engine des Unternehmens zur Orchestrierung der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Mit ihr können Unternehmen ihre Lohnbuchhaltung umgehend simulieren, berechnen und anpassen. Beschäftigte können nun ihre Einkommensentwicklung in Echtzeit mitverfolgen, während Finanzverantwortliche eine beispiellose Sicht auf die Personalkosten erhalten. Mit Instaroll wird die Lohnbuchhaltung von einem starren monatlichen Zyklus zu einem dynamischen On-Demand-Prozess.

Eine der wirkungsvollsten Demonstrationen der KI-zentrierten Vision von Mercans ist die E/A-Validierung eine Funktion, die in die Kernplattform integriert ist und allen Kunden zur Verfügung steht. Die Lösung ist ein wahrer Gamechanger, da sie eines der hartnäckigsten Herausforderungen in der Lohn- und Gehaltsabrechnung überwindet: Sie gewährleistet zu jeder Zeit korrekte Zahlungseingänge und -ausgänge. Herkömmliche Lohnabrechnungssysteme setzen auf rigide regelbasierte Prüfungen, bei denen kontextbezogene Fehler oft übersehen werden. Hierzu zählen eine falsche Berechnung der Überstunden, ein falscher Steuersatz oder ein abweichender Beitrag. Dank der KI-gestützten E/A-Validierung werden diese Probleme sofort erkannt. Das System lernt kontinuierlich aus den Mustern der Lohnabrechnung, gleicht Eingaben und Ausgaben miteinander ab und kennzeichnet Anomalien, bevor sie Angestellte oder Aufsichtsbehörden zu Gesicht bekommen.

Durch die native Einbettung dieser Intelligenz in die Plattform liefert Mercans proaktive Präzision als garantierten Standard für jeden Managed Payroll- und SaaS-Kunden. Dies ist keine Zusatzoption, sondern eine praktische Anwendung von KI, die Vertrauen schafft, Zeit spart und kostspielige Fehler verhindert.

Eine weitere innovative KI-Funktion der Mercans-Plattform ist Custom Reporting AI. Sie verwandelt statische Zahlen aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung in aussagekräftige Informationen. Führungskräfte sind nicht mehr auf vordefinierte Vorlagen beschränkt, sondern können dem System Fragen in natürlicher Sprache stellen beispielsweise "Zeige mir die Überstundenkosten nach Region für die letzten drei Quartale" und erhalten sofort angepasste, interaktive Reports. Die KI sammelt nicht nur Daten, sondern interpretiert Muster, kennzeichnet Anomalien und präsentiert die Ergebnisse in einem für Führungskräfte geeigneten Format.

Damit sind Lohnabrechnungsdaten nicht mehr nur historische Aufzeichnungen, sondern werden zu einem zukunftsorientierten Instrument für die Entscheidungsfindung. In Kombination mit der integrierten E/A-Validierung von Mercans, die die Korrektheit der Daten gewährleistet, sorgt die KI für benutzerdefinierte Berichte dafür, dass die Lohn- und Gehaltsabrechnung nicht nur korrekt, sondern auch umsetzbar ist. Führungskräfte erkennen Trends im Personalwesen, antizipieren Risiken und erstellen vertrauenswürdige Modellrechnungen für die Finanzplanung. So wird die Lohnbuchhaltung von einer Compliance-Aufgabe zu einer strategischen Informationsquelle.

Auf Arbeitnehmerseite ist eine der sichtbarsten und praktischsten KI-gestützten Anwendungen von Mercans der Payslip Interpretation Assistant. Dieser KI-Assistent steht rund um die Uhr zur Verfügung und übersetzt komplexe Lohnabrechnungen in eine klare, einfache Sprache. Er erklärt Steuern, Abzüge und Freibeträge so, dass sie jeder verstehen kann. Was bisher für Verwirrung sorgte und zu wiederholten Anfragen an die Personalabteilung führte, lässt sich nun bei Bedarf umgehend klären.

Compliance für globale Unternehmen

Die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen bleibt eine der größten Herausforderungen für Unternehmen mit weltweiter Präsenz. Mit dem AI Compliance Hub von Mercans profitieren Kunden nun von einer Echtzeitüberwachung der globalen Gesetzgebung. Dieses KI-gestützte System interpretiert nicht nur gesetzliche Änderungen, sondern unterstützt Unternehmen proaktiv dabei, regulatorischen Risiken stets einen Schritt voraus zu sein.

Dies wird ergänzt durch den Statutory Filing Status Summary Assistant, der Finanzverantwortlichen einen schnellen Überblick über die Meldepflichten in verschiedenen Rechtsordnungen verschafft. Ganz gleich, ob es sich um eine vierteljährliche Steuererklärung in Europa oder einen gesetzlich vorgeschriebenen Bericht in Asien handelt KI ermöglicht eine präzise Nachverfolgung von Fristen und Status und transformiert Compliance von reaktiver Problembewältigung zu proaktiver Sicherheit.

Intelligenter Support rund um die Uhr

Doch Mercans hat nicht nur die Lohnbuchhaltung neu gestaltet, sondern auch sein Support-Ökosystem mit KI ausgestattet. Spezielle AI Agents for Technical and Product Support wurden eingeführt, um Kundenanfragen sofort und intelligent zu beantworten. Diese Agenten können nicht nur Probleme in Echtzeit lösen, sondern auch komplexe Fälle intelligent eskalieren. Dadurch werden die Problemlösungszeiten dramatisch verkürzt und die Kundenzufriedenheit erhöht. So profitieren Kunden von einem unterbrechungsfreien Betrieb und einem Support, der sich weniger wie eine Fehlerbehebung und mehr wie eine Partnerschaft anfühlt.

Der Mercans-Vorteil

Die kumulativen Auswirkungen dieser Innovationen sind erheblich. Für Managed Payroll-Kunden heißt das: geringere Kosten, weniger Fehler und proaktive Compliance mit intelligenter Unterstützung in jeder Phase. Für SaaS-Plattform-Kunden beginnt ein neues Zeitalter des Selfservice: KI-Copiloten liefern sofortige Erkenntnisse, Compliance wird automatisch sichergestellt, und die Lohn- und Gehaltsabrechnung wird zu einem strategischen Hebel statt zu einem aufwändigen Prozess.

"Bei der Lohnbuchhaltung kam es schon immer auf Compliance und Genauigkeit an. Heute ist Intelligenz, Weitblick und Empowerment gefragt", ergänzt Tatjana Domovits, Group CEO bei Mercans. "Mit dem Wandel halten wir nicht nur Schritt wir sind führend. Das Ziel, die Lohnabrechnung zur intelligentesten Geschäftsfunktion der Zukunft zu machen, verfolgt Mercans weiterhin mit großer Entschlossenheit."

Über Mercans

Mercans ist ein weltweit führender Anbieter von Lohn- und Gehaltsabrechnungstechnologien, der multinationalen Unternehmen gesetzeskonforme, effiziente und skalierbare Lösungen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung bereitstellt. Mit konsequenter Ausrichtung auf Innovation, Automatisierung und Kundenerfolg setzt Mercans weiterhin Maßstäbe für die Zukunft der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Besuchen Sie uns auf www.mercans.com.

