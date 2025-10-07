© Foto: Gonzales Photo/Kim Matthai Leland - AvalonDie ICE plant eine Milliardenbeteiligung an der Krypto-Wettplattform Polymarket, ein Schritt in den boomenden Markt für Prognosemärkte mit politischer Brisanz.Der Betreiber der New York Stock Exchange, Intercontinental Exchange (ICE), verhandelt über eine milliardenschwere Beteiligung am Krypto-Wettanbieter Polymarket. Nach Angaben von mit der Sache vertrauten Personen könnte der Deal ein Volumen von rund zwei Milliarden US-Dollar haben und Polymarket mit bis zu zehn Milliarden US-Dollar bewerten. Die Vereinbarung könnte bereits in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden, heißt es aus Finanzkreisen. ICE setzt auf Prognosemärkte Die mögliche Beteiligung markiert den bislang größten …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE