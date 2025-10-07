Einstellung auf Führungsebene unterstreicht Northleafs Engagement zur Intensivierung der Präsenz im japanischen Markt

Northleaf Capital Partners ("Northleaf") gab heute die Ernennung von Hideaki Kiyomori zum Geschäftsführer für Geschäftsentwicklung, Japan, bekannt. In dieser Funktion wird Kiyomori dem Tokio-Büro von Northleaf beitreten, wo er die bestehenden Aktivitäten in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Investorenbeziehungen in Japan unterstützen wird. Er ist direkt Jeff Pentland, dem Leiter Asien-Pazifik und Mitbegründer der Gesellschaft, der das Tokio-Büro leitet, unterstellt.

"Da wir weiterhin in Japan investieren und unsere Fähigkeiten dort vertiefen, freuen wir uns sehr, Hideaki Kiyomori bei Northleaf willkommen zu heißen", so Pentland. "Sein unternehmerisches Denken, seine lokale Marktkenntnis sowie sein umfassendes Produktwissen werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Beziehungen in ganz Japan stärken. Für die Zukunft wird Kiyomoris bewährte Expertise Northleaf bei der Kapitalbeschaffung über mehrere Anlageklassen hinweg zusätzlich positionieren, um attraktive Investmentlösungen im Bereich Private Markets für Investoren in Japan zu liefern."

Kiyomori ist ein erfahrener Vertriebsleiter im institutionellen Geschäft mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Investmentmanagement-Branche. Zuletzt war er Direktor für Private Alternatives bei AllianceBernstein, wo er für die Kapitalbeschaffung in den Bereichen Beteiligungskapital, Private Debt und Infrastrukturinvestments verantwortlich war. Er begann seine Karriere in einer Investmentfunktion bei Nippon Life Insurance und leitete später bei Nippon Life und MassMutual die Abteilungen für die Auswahl alternativer Fondsanbieter im Bereich nicht börsennotierter Vermögenswerte.

"Es ist mir eine Ehre, in einer so spannenden Wachstumsphase zu Northleaf zu stoßen", sagte Kiyomori. "Ich freue mich darauf, auf der starken Grundlage der Gesellschaft in Japan aufzubauen und die Beziehungen zu ihrem wachsenden Netz von Investoren und Partnern im Markt zu vertiefen."

Northleaf richtete sein Büro in Japan im Jahr 2022 ein und bekräftigt damit seinen langfristigen Einsatz für die Asien-Pazifik-Region. In den vergangenen drei Jahren hat die Gesellschaft eine bedeutende lokale Präsenz aufgebaut, führende institutionelle Investoren betreut sowie Zugang zu Northleafs differenzierten Mid-Market-Strategien in den Bereichen Beteiligungskapital, Private Debt und Infrastruktur ermöglicht.

Über Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners ist eine global tätige Investmentgesellschaft für Private Markets mit Zusagen von bisher mehr als 30 Mrd. USD in den Bereichen Beteiligungskapital, Private Debt und Infrastruktur von öffentlichen Pensionsplänen, unternehmerischen Pensionsplänen sowie Pensionsplänen mehrerer Arbeitgeber, Stiftungen, Finanzinstitutionen und Familienvermögensverwaltung. Das 275 Beschäftigte zählende Team von Northleaf unterhält Standorte in Toronto, Chicago, London, Los Angeles, Melbourne, Menlo Park, Montreal, New York, Seoul und Tokio. Northleaf identifiziert, prüft und managt Investitionen in Private Markets mit Fokus auf Mid-Market-Unternehmen und nicht börsennotierte Vermögenswerte. Weitere Informationen finden Sie auf www.northleafcapital.com.

