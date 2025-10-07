Tacton, der Weltmarktführer bei CPQ-Käuferengagement-Lösungen für Hersteller komplexer Produkte, gab heute die Übernahme von Variantum bekannt. Das finnische Softwareunternehmen ist spezialisiert auf Configuration Lifecycle Management (CLM), Configurable Order Fulfillment (COF) und Configured Installed Base (CIB). Mit diesem Schritt erweitert Tacton seine Plattform von Configure, Price, Quote (CPQ) auf die Bereiche Engineering, Auftragsabwicklung und Service und schafft so die umfangreichste End-to-End-Plattform für Hersteller konfigurierter Produkte.

Darüber hinaus hat Tacton das französische Analyseunternehmen Serenytics übernommen. Mit der Integration von Serenytics liefert die Plattform nun nahezu in Echtzeit Erkenntnisse und Analysen zum Kaufverhalten, zur Produktleistung und zur Lebenszyklusrentabilität. Damit erhalten Hersteller eine "zentrale Quelle der Wahrheit" (Single Source of Truth), um jede Entscheidung präzise, rentabel und datengestützt zu treffen.

Lücken in der Fertigung schließen

Seit jeher werden Hersteller komplexer, kundenspezifischer Anlagen durch getrennte Prozesse und Datensilos ausgebremst. Vertrieb, Engineering und Produktion nutzen häufig getrennte Systeme mit widersprüchlichen Informationen. Das führt zu Angebotsfehlern, aufwendigen Übergaben an die Technik, Margenverlusten und verspäteten Lieferungen.

"Mit Variantum überwinden wir eine der zentralen Herausforderungen der Fertigungsbranche: Wir verbinden das, was verkauft wird, mit dem, was konstruiert, gebaut und ausgeliefert wird", berichtet Klaus Andersen, CEO bei Tacton. "Erstmals können Hersteller den gesamten Lebenszyklus auf einer Plattform zusammenführen für mehr Präzision, Tempo und Rentabilität von Anfang bis Ende."

Integration des gesamten Lebenszyklus vom ersten Entwurf bis zur Bereitstellung

Variantum wurde 2005 in Espoo, Finnland, gegründet und bringt fundiertes Know-how auf dem Gebiet der lebenszyklusweiten Konfiguration mit. Seine Produkte helfen Herstellern beim Erreichen folgender Ziele:

Lebenszyklus-Kohärenz sichern : mit Single Source of Truth für die Konfigurierbarkeit in den Bereichen Technik, Vertrieb und Produktion mittels Configuration Lifecycle Management (CLM).

: mit Single Source of Truth für die Konfigurierbarkeit in den Bereichen Technik, Vertrieb und Produktion mittels Configuration Lifecycle Management (CLM). Rentabel liefern : durch automatisierte, auftragsspezifische Fertigungsstücklisten, optimierte Arbeitspläne und rückverfolgbares Änderungsmanagement mit Configured Order Fulfillment (COF).

: durch automatisierte, auftragsspezifische Fertigungsstücklisten, optimierte Arbeitspläne und rückverfolgbares Änderungsmanagement mit Configured Order Fulfillment (COF). Über den Erstverkauf hinauswachsen: durch die Verwaltung der konfigurierten Installationsbasis, das Upgrades, Service und Compliance über den gesamten Produktlebenszyklus (CIB) hinweg ermöglicht.

"Variantum wurde gegründet, um Technik, Vertrieb und Produktion zu einem nahtlosen Prozess zu verbinden", so Hanna Kemppainen, CEO von Variantum jetzt Senior Vice President, Executive Projects. "Durch den Zusammenschluss mit Tacton können wir diese Vision nun auf globaler Ebene umsetzen. Gemeinsam helfen wir Herstellern, ihre Produkte optimal zu verkaufen, zu produzieren und zu liefern."

Nahtlose Intelligenz für den gesamten Lebenszyklus

Während Variantum für den Lebenszyklus und die Umsetzung sorgt, stellt Serenytics sicher, dass jede Phase datengestützt optimiert wird. Im Rahmen der Übernahme werden erweiterte Analysen direkt in die Plattform integriert, sodass Hersteller nahezu in Echtzeit Erkenntnisse über Käuferverhalten, Produktleistung und Rentabilität während des gesamten Lebenszyklus erhalten, ohne externe BI-Tools einsetzen zu müssen.

"Hersteller brauchen nicht einfach nur mehr Daten, sondern die richtigen Erkenntnisse zur richtigen Zeit", ergänzt Andersen. "Mit Serenytics stellt Tacton eine einzige Wahrheitsquelle für den gesamten Lebenszyklus bereit und hilft den Teams, schnellere, intelligentere und rentablere Entscheidungen zu treffen."

"Serenytics wurde gegründet, um Daten direkt in die Hände von Entscheidungsträgern zu legen", sagt Adrien Auclair, Gründer von Serenytics, jetzt Softwarearchitekt bei Tacton. "Mit Tacton verankern wir diese Vision in einer der leistungsstärksten Käuferengagement-Plattformen für den Bereich der komplexen Fertigung."

Die käuferzentrierte Smart Factory

Die gebündelten Fähigkeiten beflügeln die Vision von Tacton einer käuferzentrierten Smart Factory. Tacton ist als weltweiter Marktführer für CPQ in der komplexen Fertigung anerkannt und hat bereits die Art und Weise transformiert, wie Hersteller komplexe Produkte konfigurieren und ihren Umsatz steigern. Mit der Übernahme von Variantum und Serenytics deckt Tacton nun den gesamten Lebenszyklus ab. Ab sofort können Hersteller:

Kontrolle über die Produktkonfigurierbarkeit gewinnen : Eine Single Source of Truth für Konfigurierbarkeit über den gesamten Lebenszyklus ist mit den Änderungen der Produktarchitektur und der Stückliste verknüpft und bietet umfassende Transparenz für Vertrieb und Auftragsabwicklung.

: Eine Single Source of Truth für Konfigurierbarkeit über den gesamten Lebenszyklus ist mit den Änderungen der Produktarchitektur und der Stückliste verknüpft und bietet umfassende Transparenz für Vertrieb und Auftragsabwicklung. Schneller verkaufen : Vertriebsteams werden bei der Erstellung präziser, überzeugender Angebote unterstützt, ohne dass es zu Engpässen im Engineering kommt. Mithilfe von modernen Visualisierungsfunktionen werden Lösungen zum Leben erweckt, sodass Käufer die Produkte virtuell in ihrer eigenen Umgebung erleben können.

: Vertriebsteams werden bei der Erstellung präziser, überzeugender Angebote unterstützt, ohne dass es zu Engpässen im Engineering kommt. Mithilfe von modernen Visualisierungsfunktionen werden Lösungen zum Leben erweckt, sodass Käufer die Produkte virtuell in ihrer eigenen Umgebung erleben können. Das Käufererlebnis verbessern : Durch einen einfachen, intuitiven und attraktiven Kaufprozess, der Vertrauen und Loyalität stärkt, stellen Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden in den Mittelpunkt.

: Durch einen einfachen, intuitiven und attraktiven Kaufprozess, der Vertrauen und Loyalität stärkt, stellen Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden in den Mittelpunkt. Rentabel fertigen : Jeder Auftrag ist durch einen nahtlosen Fluss validierter Konfigurationsdaten herstellbar, und die Marge bleibt sicher.

: Jeder Auftrag ist durch einen nahtlosen Fluss validierter Konfigurationsdaten herstellbar, und die Marge bleibt sicher. Im After-Sales überzeugen : Serviceleistungen, Upgrades und Einblicke in den Lebenszyklus tragen dazu bei, die Kundenbeziehungen zu stärken.

: Serviceleistungen, Upgrades und Einblicke in den Lebenszyklus tragen dazu bei, die Kundenbeziehungen zu stärken. Fundierte Entscheidungen treffen: Lebenszyklusdaten, die mithilfe eingebetteter Analysen gewonnen werden, lassen sich in Maßnahmen übersetzen, die das Wachstum beschleunigen.

Unter der Leitung des neu ernannten CEO Klaus Andersen folgt Tacton einer klaren Strategie, um über CPQ hinaus zu expandieren und über das Käuferengagement hinaus auch im Bereich Smart Factory die Branchenführung zu übernehmen. Andersen fördert Innovationen, indem es Vertrieb, Engineering, Auftragsabwicklung und Aftermarket auf einer einzigen Plattform zusammenführt. Diese strategischen Investitionen machen Tacton zum einzigen Anbieter einer End-to-End-Plattform für Käuferinteraktion, die alle Phasen des Lebenszyklus verbindet und durch Echtzeiterkenntnisse unterstützt.

"Diese Übernahmen sind ein mutiger Schritt nach vorn", so Andersen. "Unsere Kunden berichten, dass sie mehr als nur CPQ benötigen. Sie benötigen einen integrierten Ablauf, der dafür sorgt, dass alles, was verkauft wird, auch rentabel hergestellt, geliefert und gewartet werden kann. Unsere Antwort darauf ist die käuferzentrierte Smart Factory eine umfassende Plattform, auf der jeder Schritt koordiniert, jede Marge geschützt und jedes Ergebnis auf Daten beruht."

Erfahren Sie mehr darüber, wie Tacton mit Variantum und Serenytics Kundenengagement neu definiert.

Über Variantum

Variantum wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Espoo, Finnland. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Konfigurationslösungen für die komplexe Fertigung. Sein Produktportfolio umfasst Configuration Lifecycle Management (CLM), Configurable Order Fulfillment (COF) und Configured Installed Base Management (CIB). Variantum hat globale Hersteller wie KONE, Abloy und Chiller dabei unterstützt, ihre Konstruktions-, Vertriebs- und Produktionsprozesse zu einem nahtlosen Prozess zu verbinden.

Über Serenytics

Serenytics ist eine SaaS-Datenvisualisierungsplattform, mit der sich mit nur wenigen Klicks moderne Dashboards erstellen lassen, ohne dass Entwickler hinzugezogen werden müssen. Es unterstützt die Verknüpfung von Daten über CSV, API, SQL oder Data Warehouses und verarbeitet kleine bis sehr große Datensätze. Serenytics wurde 2015 in Frankreich gegründet und macht komplexe Daten für Teams und Systeme teamübergreifend nutzbar.

Über Tacton

Tacton ist ein führendes SaaS-Unternehmen, das CPQ-Käuferengagement für Hersteller komplexer konfigurierbarer Produkte neu definiert. Durch die Optimierung der Customer Journey hilft Tacton Herstellern dabei, ihre Markteinführungsstrategien zu beschleunigen, ihren Umsatz zu steigern und die Markentreue zu stärken. Seit 1998 setzen weltweit führende Unternehmen wie ABB, Daimler, MAN, Scania, Siemens, Xylem und Yaskawa auf Tacton, das weiterhin Innovationen in der Fertigungsbranche vorantreibt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Chicago und Stockholm und unterhält Niederlassungen in Karlsruhe, Warschau, Helsinki, Paris und Tokio. Mehr dazu unter tacton.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

