Fortegra Group, Inc. ("Fortegra" oder "das Unternehmen"),ein globaler Spezialversicherer und eine Tochtergesellschaft von Tiptree Inc. (NASDAQ: TIPT), hat heute bekannt gegeben, nun über eine Box im Underwriting Room von Lloyd's zu verfügen.

Ab sofort ist Fortegra in Box 388 auf der dritten Galerie in Lloyd's Underwriting Room aktiv. Dies ist ein wichtiger Meilenstein im Hinblick auf die Präsenz im Londoner Versicherungsmarkt.

Damit ist Fortegra nun an mehr als 20 Standorten aktiv, einschließlich dem Londoner Büro in der 20 Fenchurch Street im kultigen "Walkie Talkie"-Gebäude und Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Europa. Fortegra hat seine Position als Anbieter von zuverlässigen Lösungen für komplexe und aufkommende Risiken gestärkt.

"Das ist der nächste Schritt in unserer langfristigen Expansionsstrategie," sagte Mark Figes, Chief Executive Officer von Fortegra Insurance UK Limited. "Unsere Präsenz im Lloyd's Underwriting Room baut auf unseren etablierten Aktivitäten in London und Brüssel auf. So können wir unseren Partnern noch einfacher zuverlässige Versicherungslösungen und einen nahtlosen Zugang zum Markt bieten."

Rick Kahlbaugh, President und Chief Executive Officer der Fortegra Group, Inc., fügte er hinzu: "Lloyd's ist das Epizentrum des weltweiten Marktes für Spezialversicherer. Unsere Präsenz hier unterstreicht unsere Bemühungen, die Beziehungen zu Brokern und Partnern zu vertiefen und Fortegra im Zentrum von internationalen Risikotransfers zu positionieren."

Seit mehr als 45 Jahren ist Fortegra über seine Tochtergesellschaften als Underwriter für Risikomanagement-Lösungen tätig, die Menschen und Unternehmen angesichts von Unsicherheit zum Erfolg verhelfen. Als multinationaler Spezialversicherer, dessen Versicherungsgesellschaften mit einem A.M. Best Financial Strength Rating von A- (Exzellent) und einem A.M. Best Financial Size Category von 'X' ausgezeichnet wurden, bieten wir ein breites Portfolio von Versicherungsprodukten und Garantien. Mehr Informationen finden Sie unter: www.fortegra.com.

