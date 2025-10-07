Die in den USA gehandelten Aktien des kanadischen Mineralien-Explorers Trilogy Metals haben sich heute vervielfacht. Grund für den massiven Kurssprung ist die Ankündigung aus Washington, dass man eine Beteiligung an dem Unternehmen eingehen werde. Wie es heißt, wird die Trump-Regierung 35,6 Millionen Dollar in Trilogy investieren.Damit wird die US-Regierung im Rahmen einer neuen Partnerschaft in Zukunft einen Anteil von zehn Prozent an dem Unternehmen halten. Die USA wollen sich damit den Zugang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
