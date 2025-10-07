Der Bitcoin hat's geschafft: 120.000 US-Dollar sind durchbrochen - und das Momentum bleibt stark. Ein neues Allzeithoch zum Start ins vierte Quartal, das traditionell zu den besten Phasen für den Kryptomarkt zählt. Doch ist das schon der finale Bullrun - oder erst der Auftakt?An den Märkten läuft's rund. S&P 500, Dow Jones, Nasdaq und Russell 2000 haben allesamt neue Rekorde geschrieben. Trotz des laufenden US-Regierungs-Shutdowns und der politischen Unsicherheit bleibt die Stimmung erstaunlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär