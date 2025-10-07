Das zweite Jahr in Folge die Nummer 1 unter den Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Indien und unter den globalen Top 20 im Bereich Professional Services

HCLTech, ein führendes globales Technologieunternehmen, wurde vom TIME Magazine in zwei seiner globalen Flaggschiff-Rankings ausgezeichnet: dem Ranking der World's Best Companies 2025 und dem Ranking der World's Most Sustainable Companies 2025.

Diese beiden Rankings umfassen mehrere besondere Highlights:

Das Unternehmen war zum zweiten Mal in Folge das bestplatzierte Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Indien und rangierte unter den Top 20 der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Professional Services im Ranking der World's Best Companies 2025.

Es ist unter den Top 15 der Professional Services im Ranking der World's Most Sustainable Companies 2025 aufgeführt.

Das Ranking der World's Best Companies 2025 bewertet Unternehmen anhand von drei Schlüsselkriterien: Mitarbeiterzufriedenheit, Umsatzwachstum und Transparenz in Bezug auf Nachhaltigkeit. HCLTech zeigte in allen Kategorien eine starke Leistung und verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 einen konsolidierten Umsatz in Höhe von 13,8 Milliarden US-Dollar mit einem konstanten Währungswachstum von 4,7 sowie eine vielfältige Belegschaft mit einem Frauenanteil von 29 weltweit und 50 im Vorstand. Außerdem wurde das Unternehmen zum dritten Mal in Folge in das S&P Global Sustainability Yearbook aufgenommen und vom Top Employers Institute als Global Top Employer ausgezeichnet.

Die Aufnahme von HCLTech in die Liste der World's Most Sustainable Companies 2025 spiegelt die messbaren Fortschritte des Unternehmens in Bezug auf Umwelt, Klimaschutz und Soziales wider. Das Ranking, das über 5.700 globale Unternehmen bewertete, würdigte die Reduzierung der Treibhausgasemissionen von HCLTech um 46 %, die Erreichung von null Deponieabfällen an allen Standorten und die Wiederauffüllung der Wasserressourcen um mehr als das 31-fache des Verbrauchs. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, und fördert weiterhin verantwortungsvolle Unternehmensführung und Initiativen mit sozialer Wirkung.

"Diese zweifache Auszeichnung durch TIME ist eine Bestätigung der Werte, die HCLTech seit Jahrzehnten prägen. Außerdem unterstreicht sie unser konsequentes Engagement für Nachhaltigkeit", so C. Vijayakumar, CEO und Managing Director von HCLTech. "Wir sind stolz auf diese Anerkennung durch TIME und werden uns auch weiterhin darauf konzentrieren, Grenzen zu verschieben, Veränderungen anzustoßen und eine nachhaltige Wirkung für unsere Mitarbeiter, Kunden und die Gesellschaft weltweit zu erzielen."

Diese zweifache Auszeichnung folgt auf weitere wichtige Meilensteine im Jahr 2025, unter anderem das 25-jährige Jubiläum von HCLTech als börsennotiertes Unternehmen und die Auszeichnung als die weltweit am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke durch Brand Finance.

Die vollständige Liste der Awards beider Auszeichnungen finden Sie unter: World's Best Companies 2025 und World's Most Sustainable Companies 2025.

