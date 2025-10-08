Erweiterte Funktionen festigen die Position des Unternehmens als führender Lösungsanbieter.

ZAPI GROUP, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Elektrifizierung, wird bei The Battery Show North America vom 6. bis 9. Oktober in Detroit, Michigan, die aktuellen Fortschritte seiner Ladelösungen vorstellen, die auf die wachsenden Anforderungen von OEMs und dem breiteren Elektrifizierungsmarkt ausgelegt sind.

Bei der Veranstaltung wird die ZAPI GROUP neue Hochspannungs- und Hochleistungsladefunktionen für OEMs vorstellen, die verschiedenste industrielle und Mobilitätselektrifizierungslösungen entwerfen. Die ersten beiden Designs sind flüssigkeitsgekühlte Bordladegeräte mit 7,2 kW und 22 kW für 400-V- und 800-V-Akkupacks. Muster, mit denen sich Systemkompatibilität und Interoperabilität testen lassen, werden bald verfügbar sein.

"Wir sind stolz, neue Funktionen zur Entwicklung einzigartiger Ladelösungen für die anspruchsvollsten Umgebungen verschiedener Branchen anzukündigen", sagte Sarah MacKinnon, CEO bei Delta-Q Technologies, einem Unternehmen der ZAPI GROUP. "Mit modularen Funktionen wie integrierten PLC-Modulen, DC/DC-Wandlern und fortschrittlichen digitalen Steuerungen sollen diese Lösungen neue Maßstäbe in puncto Leistung und Anpassbarkeit setzen. Wir freuen uns, unseren OEM-Partnern größere Flexibilität und mehr Möglichkeiten geben zu können, Systeme zu entwerfen, die ihre einzigartigen Anforderungen erfüllen."

Diese neuen Ladelösungen sowie die erweiterten Funktionen der Gruppe in den Bereichen autonome Navigation, Sicherheit und Asset-Tracking, Telematik und Kollisionsvermeidung sind das Ergebnis vor kurzem stattgefundener strategischer Akquisitionen und tragen zur weiteren Festigung der Position des Unternehmens als führender Lösungsanbieter bei.

Zu den weiteren neuen und ergänzenden Produkten, die vorgestellt werden, gehören der DCC3-Wandler, ein kompakter, robuster DC/DC-Wandler mit nativer Cybersecurity, der auf maximale Flexibilität in verschiedenen Konstruktionsanwendungen ausgelegt ist, und der ACH3-Umrichter, ein Hochspannungsumrichter der dritten Generation mit anpassbarer Steuerungssoftware für bessere Performance.

Weitere Informationen und eine Vorschau der neusten Funktionen und Lösungen erhalten Sie bei der ZAPI GROUP an Stand Nr. 3011

Über die ZAPI GROUP

Die ZAPI GROUP bereitet den Übergang zu einer vollelektrischen Zukunft mit einem hochintegrierten Produktportfolio vor, das Bewegungssteuerungen, Elektromotoren und Hochfrequenz-Batterieladegeräte für den Einsatz in vollelektrischen und Hybridfahrzeugen umfasst. Wir bieten schlüsselfertige Systemintegration, autonome Navigationssoftware sowie Sicherheits- und Asset-Tracking für das Flottenmanagement. Zu unseren Unternehmen gehören Zapi, Schabmueller, Inmotion, Delta-Q, BlueBotics, ZIVAN, Best Motor, ZTP, Ubiquicom, 4e Consulting und Stercom.

Als global führendes Unternehmen im Bereich Elektrifizierung mit umfassender Systemerfahrung, führenden Innovationen und der Begeisterung, den Erfolg der Kunden voranzutreiben, beschäftigt die ZAPI GROUP heute weltweit mehr als 1700 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Gesamtjahresumsatz von mehr als 700 Millionen US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.zapigroup.com.

Contacts:

Carley Gray, Communiqué PR

Tel.: (206) 282-4923 Durchw. 114

E-Mail: zapigrouppr@communiquepr.com