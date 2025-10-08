Krypto-Experte Arthur Hayes ruft das Ende der alten Finanzordnung aus!

Arthur Hayes, ein Mitbegründer der Kryptobörse BitMEX und einer der bekanntesten Krypto-KOLs, hat in einem seiner neuesten Interviews eine Prognose aufgestellt, wonach die globalen Märkte in der nächsten Zeit starken Veränderungen unterworfen sind. Zudem vermutet er hinter Trumps neuesten Handlungen eine Strategie, welche schon bald für sehr steil steigende Kryptopreise sorgen kann. Erfahren Sie jetzt mehr darüber in diesem Artikel.

Krypto-Experte Hayes hält es für möglich, dass Trump bald die Fed kontrolliert

Arthur Hayes zählt als einer der schärfsten Analysten in der Kryptoindustrie und wird daher auch von vielen wegen seiner Einschätzungen und Prognosen sehr geschätzt. In einem Interview mit The Rollup hat er nun geäußert, dass über die kommenden Jahre eine Welle von politischen und geldpolitischen Entscheidungen die Märkte grundlegend verändern wird.

So vermutet er hinter dem Vorgehen des US-Präsidenten Donald Trump, dass er einen Plan aufgestellt hätte, um die Kontrolle über die amerikanische Notenbank zu erlangen. Allerdings wäre Hayes Vermutung angesichts der mehrfachen Forderungen nach deutlich niedrigeren Zinsen und den Beleidigungen gegenüber dem Vorsitzenden Jerome Powell nicht verwunderlich.

With Fed board member Miran now confirmed, the MSM is preparing the world for the Fed's "third mandate" which is essentially yield curve control. LFG!



YCC -> $BTC = $1m pic.twitter.com/jlPQZJ0cHm - Arthur Hayes (@CryptoHayes) September 16, 2025

Der Krypto-Experte hob in seinem Interview hervor, dass Trump nur vier von sieben Stimmen des Board of Governors und sieben der zwölf FOMC-Mitglieder haben müsse, um somit die Kontrolle über die US-Notenbank zu erhalten. Sollte Lisa Cook aufgrund des juristischen Drucks noch zurücktreten, würde er sofort die Mehrheit erlangen.

Dies steht allerdings zu den Bestimmungen in Kontrast, wonach die Zentralbank nicht politisch weisungsgebunden ist und stattdessen souverän operiert, auch wenn sicherlich immer ein gewisser Bezug zueinander bestand.

Sollte Trump dies gelingen, so erhielte er laut Hayes die folgenden Hebel: Anpassung der Zinsen auf Bankreserven, Änderungen bei Diskontfenster (Notfallliquidität) sowie Kontrolle über Bilanzausweitung (QE) und Bankregulierungen.

Auf diese Weise könnte wiederum für eine künstlich gesteilte Zinskurve gesorgt werden. Diese würden hingegen wegen sinkender kurzer Zinsen für eine höhere Kreditvergabe sorgen, was die Wirtschaft und die Assetpreise stimulieren würde.

"Bastille Day" is an essay describing France's exit from the euro and the coming multi-trillion euro ECB bailout.https://t.co/5pX5BvIMNJ pic.twitter.com/xyxaWodh1N - Arthur Hayes (@CryptoHayes) October 2, 2025

Außerdem erwartet Hayes, dass die EZB aufgrund der Schuldenkrise in Frankreich nun zu einem Quantitative Easing und somit den Kauf von französischen Staatsanleihen gezwungen sein könnte. Jedoch sei das Land zu groß, um zu scheitern, und ebenso zu groß, um gerettet zu werden. Deshalb rechnet er mit einem Druck auf dem Euro und einem steigenden Bitcoin-Preis.

Hayes erwartet Billionenzuflüsse in die Kryptoindustrie

Außerdem ist Arthur Hayes auf die Bedeutung der Stablecoins eingegangen. Denn diese sollen in den nächsten Jahren bereits mehrere Billionen US-Dollar in die Kryptoindustrie treiben, wobei manche Analysten sogar davon ausgehen, dass eines Tages nur noch Stablecoins anstelle von regulären Fiatwährungen verwendet werden.

Nach Einschätzung von Hayes würde das Kapital dann entweder in den Stablecoin-Protokollen für Zinsen mit rund 3 bis 5 % verwahrt, in neuen Plattformen wie Athena für Renditen von 10 bis 15 % genutzt oder für spekulative Derivate-Trades auf neuen Plattformen verwendet werden.

Letztere können davon wiederum stärker profitieren, weil es somit zu höheren Volumina kommt, welche zu mehr Gebühreneinnahmen führen, die wiederum die daran gekoppelten Buy- und Burning-Programme antreiben. Daher könnten laut ihm auch die Kurse von Coins wie Hyperliquid, Aster und Aevo stärker steigen, wie es zuletzt beobachtet wurde.

Aufgrund der exponentiellen Politik und dem schnelleren Wachstum der US-Schulden im Vergleich zum BIP, sei seiner Meinung nach ein Systemkollaps mathematisch unvermeidbar. Deswegen empfiehlt er auch Bitcoin zu kaufen, der bis Jahresende auf 250.000 USD und bis zum Jahr 2028 auf 3,4 Mio. USD steigen soll.

