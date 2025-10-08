Vertrag bekräftigt die Rolle von Pacific Defense als führender Anbieter modularer Systeme für das Schlachtfeld der Zukunft

Die US Army hat Pacific Defense einen Mehrjahresvertrag für die C5ISR Modular Open Suite of Standards (CMOSS) Mounted Form Factor (CMFF) Mounted Common Infrastructure (MCI) der Armee erteilt ein entscheidender Schritt zur Beschleunigung der vernetzten Kriegsführungsfähigkeiten der Armee.

Im Rahmen des Vertrags mit dem Program Executive Office C3N wird Pacific Defense ab November 2025 CMFF-MCI-Systeme liefern, um Soldatenexperimente, Softwareintegration und die Entwicklung von Benutzeroberflächen zu unterstützen, die 2026 zu vollständigen Bewertungen von fahrzeugmontierten Soldaten führen sollen. CMFF MCI umfasst sowohl Boden- als auch Luftfahrtplattformen und beinhaltet Pläne zur Integration von Funktionen wie Kommunikation, Führung und Kontrolle (C2), gesicherte PNT (APNT) und EW/SIGINT, die alle über Steckkarten in ein standardisiertes, a-kit-fahrzeugkompatibles (SAVE) Chassis integriert werden. Als CMFF-MCI-Integrator wird Pacific Defense mit der Armee zusammenarbeiten, um die Einführung von Einsatzfähigkeiten zu beschleunigen, wobei auf eine breite Palette von Branchen- und Regierungsquellen für kritische Hardware- und Softwaremodule für Einsätze zurückgegriffen wird.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Army, um die Akzeptanz durch die Nutzer, die Produktion und den Einsatz dieser wichtigen strategischen Technologie voranzutreiben, insbesondere angesichts der jüngsten Entscheidungen, die Kommando- und Kontrollstrukturen über alle Ebenen hinweg neu zu gestalten und rasch zu rekapitalisieren", erklärte Travis Slocumb, CEO von Pacific Defense. "Unsere CMFF-MCI-Kerntechnologie ermöglicht heute EW/SIGINT, robusten, sicheren Transport und Netzwerke, leistungsstarkes taktisches Edge-Computing, APNT und viele C2-Anwendungen mit einfach zu bereitstellenden Plug-and-Play-Karten und Software für eine Vielzahl bestehender CMOSS-Chassis-Produkte."

Pacific Defense hat erfolgreich über 150 Systeme ausgeliefert, die heute in den USA und den FVEY-Partnerländern im Einsatz sind und ein breites Spektrum an C5ISR/EW-Missionen auf Bodenfahrzeugen, Höhenballons, verschiedenen Luftplattformen und festen Standorten unterstützen. In Kürze wird das Unternehmen auch in den Bereich der niedrigen Erdumlaufbahn (LEO) und der mittleren Erdumlaufbahn (MEO) expandieren. Angesichts der zunehmenden Geschwindigkeit, mit der neue Bedrohungen entstehen, erwartet Pacific Defense bis 2026 und darüber hinaus ein erhebliches Wachstum bei den Einsätzen.

Als führendes Mitglied des Sensor Open Systems Approach (SOSA)-Konsortiums mit über 180 Mitgliedern hat Pacific Defense eine robuste Familie von SOSA/CMOSS-basierten Missionssystemen entwickelt. Diese Produkte integrieren sowohl staatliche als auch kommerzielle Hardware- und Softwaremodule und ermöglichen so eine echte Interoperabilität zwischen verschiedenen Anbietern. Durch die Nutzung der SOSA/CMOSS-Standards stellt Pacific Defense sicher, dass seine Produkte NERVE, SABER und CMFF MCI anpassungsfähig, interoperabel, aufrüstbar und einsatzbereit für verschiedene Bereiche, Plattformen und Missionen bleiben.

Unterstützt werden die Bemühungen von Pacific Defense im Rahmen des CMFF MCI-Projekts von Thales Defense Security Inc., BAE Systems, Palantir, MAXISIQ, Regal Technology Partners und STC, einem Unternehmen von Arcfield.

Über Pacific Defense

Pacific Defense wurde speziell entwickelt, um die Transformation zu offenen Systemen voranzutreiben, die erforderlich ist, um schnelle Innovationen und das Potenzial kommerzieller Technologien zu erschließen. Pacific Defense ist auf C5ISR- und Electronic Warfare (EW)-Lösungen für missionskritische Umgebungen spezialisiert und wendet MOSA-Standards an, um flexible, aufrüstbare Technologien bereitzustellen, die Soldaten dabei unterstützen, neuen Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.pacific-defense.com und auf LinkedIn.

