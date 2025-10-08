Die fünf neuen virtuellen Stromabnahmeverträge der Unternehmen werden die Emissionen im gesamten Lebensmittelsektor reduzieren und Solarenergie in das CO2-intensivste Stromnetz Europas bringen

Die beiden führenden globalen Lebensmittelunternehmen Mars und Cargill gaben bekannt, dass sie durch fünf virtuelle Stromabnahmeverträge (PPAs) in Polen die Entwicklung von mehr als 224 MWac* neuer Kapazitäten für erneuerbare Energien vorantreiben. Die PPAs wurden mit GoldenPeaks Capital unterzeichnet, einem der am schnellsten wachsenden unabhängigen Produzenten erneuerbarer Energien in Europa.

Diese Zusammenarbeit baut auf den bereits bestehenden Aktivitäten von Mars und Cargill im Bereich erneuerbare Energien auf und spiegelt einen innovativen Ansatz für die Zusammenarbeit zwischen Lieferanten und Kunden im Bereich Klimaschutz wider. Die Unternehmen unterzeichneten den vermutlich größten Vertrag über den Kauf erneuerbarer Energien durch mehrere Käufer in Polen und der Region Mittel- und Osteuropa (CEE), dem CO2-intensivsten Stromnetz Europas.

"Diese Solar-Stromabnahmeverträge werden neue Solarprojekte ermöglichen, mit denen Mars seine aktuellen Scope-2-Stromemissionen in Polen sowie einen Teil seiner Scope-3-Emissionen im Rahmen seines Programms zur Beschleunigung der Nutzung erneuerbarer Energien reduzieren und eliminieren kann, mit dem Mars den Fortschritt bei der Nutzung erneuerbarer Energien in seiner Wertschöpfungskette vorantreibt", sagte Kevin Rabinovitch, Global VP of Sustainability bei Mars. "Ein Lieferant wie Cargill, der ebenfalls direkt an seinem Stromverbrauch arbeitet, ergänzt unseren Ansatz. In Polen haben wir durch die Zusammenarbeit mit unserem Lieferanten an Größe gewonnen und einen großen Erfolg für beide Unternehmen erzielt, da wir uns zusammengeschlossen haben, um die Klimaziele unserer jeweiligen Unternehmen voranzutreiben."

GoldenPeaks Capital wird die neuen Solarprojekte entwickeln, die voraussichtlich 2027 in Betrieb gehen und genug saubere Energie erzeugen werden, um jährlich schätzungsweise 200.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. 3Degrees, ein weltweit führender Anbieter von Klimalösungen, hat die Vereinbarungen im Namen von Mars und Cargill vermittelt.

"Wir sind stolz darauf, mit Mars in dieser einzigartigen Partnerschaft zusammenzuarbeiten", sagte Christina Yagjian, Senior Director, Global Renewable Energy bei Cargill. "Über die Senkung der Beschaffungskosten und die Reduzierung der Emissionen hinaus vertieft diese Zusammenarbeit unsere Geschäftsbeziehung und zeigt, wie Partnerschaften entlang der Wertschöpfungskette sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen vorantreiben können."

Diese Bemühungen zeigen, wie Partnerschaften zwischen Lieferanten und Kunden zu einer erheblichen Reduzierung der Emissionen beitragen und den Fortschritt bei der Erreichung gemeinsamer Klimaziele beschleunigen können und bieten damit ein reproduzierbares Modell für den gesamten Lebensmittel- und Agrarsektor.

Adriano Agosti, Gründer und Vorsitzender von GoldenPeaks Capital, sagte: "Die PPA-Vereinbarungen mit Mars und Cargill unterstreichen unseren partnerschaftlichen Ansatz, komplexe, hochwertige Energielösungen zu liefern und die Dekarbonisierung in der gesamten Region weiter voranzutreiben."

"Wir begrüßen die Führungsrolle von Mars und Cargill bei der Unterzeichnung dieser PPA", fügte Tyler Espinoza, Global Head of Power Markets bei 3Degrees, hinzu. "Sie sind ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Unternehmen und ihre Lieferanten effektiv zusammenarbeiten können, um ihre gemeinsamen Dekarbonisierungsziele voranzutreiben. Wir brauchen mehr Organisationen, die ihrem Beispiel folgen und ähnliche Schritte unternehmen, um zusammenzuarbeiten und sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen zu beschleunigen."

*MWac (Megawatt Wechselstrom) misst die nutzbare Elektrizität, die in das Stromnetz eingespeist wird.

Über Cargill

Cargill hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lebensmittel, Zutaten, landwirtschaftliche Lösungen und Industrieprodukte bereitzustellen, um die Welt auf sichere, verantwortungsvolle und nachhaltige Weise zu ernähren. Als Herzstück der Lieferkette arbeiten wir mit Landwirten und Kunden zusammen, um Produkte zu beschaffen, herzustellen und zu liefern, die für das Leben unerlässlich sind.

Unsere rund 160.000 Mitarbeiter arbeiten zielgerichtet an Innovationen und versorgen Kunden mit lebensnotwendigen Gütern, damit Unternehmen wachsen, Gemeinden prosperieren und Verbraucher gut leben können. Mit 160 Jahren Erfahrung als Familienunternehmen blicken wir nach vorne und bleiben dabei unseren Werten treu. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt. Wir streben nach Höherem. Wir tun das Richtige heute und für kommende Generationen. Weitere Informationen finden Sie unter Cargill.com und in unserem News Center.

Über Mars, Incorporated

Mars, Incorporated wird von der Überzeugung angetrieben, dass die Welt, die wir uns für morgen wünschen, damit beginnt, wie wir heute Geschäfte machen. Als Familienunternehmen mit einem Umsatz von rund 55 Milliarden US-Dollar unterstützen wir mit unserem vielfältigen und wachsenden Portfolio an führenden Tierpflegeprodukten und Veterinärdienstleistungen Haustiere auf der ganzen Welt, und unsere hochwertigen Snacks und Lebensmittelprodukte begeistern täglich Millionen von Menschen. Wir produzieren einige der weltweit beliebtesten Marken, darunter ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M's®, SNICKERS® und BEN'S ORIGINAL. Unser internationales Netzwerk mit Tierkliniken, darunter BANFIELD, BLUEPEARL, VCA und ANICURA, umfasst präventive, allgemeine, spezialisierte und notfallmedizinische Tierpflege, und unser globales Veterinärdiagnostikunternehmen ANTECH® bietet bahnbrechende Möglichkeiten in der Tierdiagnostik. Die fünf Grundsätze von Mars Qualität, Verantwortung, Gegenseitigkeit, Effizienz und Freiheit inspirieren unsere 150.000 Mitarbeiter jeden Tag dazu, sich für eine bessere Welt für Menschen, Haustiere und den Planeten einzusetzen.

Über GoldenPeaks Capital

GoldenPeaks Capital ist ein auf den Bau und Betrieb von Solaranlagen spezialisiertes Unternehmen und einer der größten Eigentümer von Photovoltaikanlagen in Polen und Ungarn mit über 15 Jahren Erfahrung in der Strukturierung von Energieprojekten weltweit. Darüber hinaus ist GPC ein Pionier bei der Einführung neuer Technologien in Osteuropa mit verschiedenen BESS PV-Pilotprojekten in Polen und Ungarn. GoldenPeaks Capital wird das Tempo der Gestaltung der Branche der erneuerbaren Energien in Osteuropa weiter erhöhen, indem es die nahtlose Integration aller Bereiche von GPC, wie Projektentwicklung und -planung, Finanzierung und Strukturierung, Lieferkettenmanagement, Bau und Inbetriebnahme, Anlagenbetrieb sowie kommerzieller und Energieverkauf, unter anderem durch die Gewährleistung einer unschätzbaren Abstimmung von Methoden, Ethik und Zielen, anwendet. GoldenPeaks Capital wurde für sein Engagement im Bereich Umwelt ausgezeichnet und erhielt von Moody's die höchste Nachhaltigkeitsbewertung (SQS1) für sein Green-Bond-Framework.

Über 3Degrees

3Degrees ist ein weltweit führender Anbieter von Klimalösungen, Pionier auf den Umweltmärkten und zertifiziertes B-Corporation-Unternehmen mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Unsere Arbeit wird seit fast 20 Jahren von der Notwendigkeit dringender Klimaschutzmaßnahmen angetrieben. Wir bieten eine umfassende Palette an Lösungen für saubere Energie und Dekarbonisierung, um globalen Fortune-500-Unternehmen, Versorgungsunternehmen und anderen Organisationen dabei zu helfen, ihre Klimaziele zu erreichen und Emissionen im Kampf gegen den Klimawandel zu reduzieren. Das Team von 3Degrees zeichnet sich durch seine Integrität und sein fundiertes Fachwissen in den Bereichen Klimastrategie und -umsetzung in den Emissionsbereichen 1, 2 und 3 aus, darunter globale Umweltrohstoffe, die Entwicklung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien und Kohlenstoff sowie die Dekarbonisierung der Lieferkette. Wir helfen bei der Entwicklung und Umsetzung wirkungsvoller Klimalösungen, die wirtschaftlich sinnvoll sind und einen gerechten Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft fördern. Erfahren Sie mehr unter 3Degrees.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251006589273/de/

Contacts:

Rachel Fagan, rfagan@3degrees.com, 512.791.2083