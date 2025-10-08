FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Jüdisches Leben in Deutschland:

"Je öfter das "Nie wieder" beschworen wird, desto stärker steigen die antisemitischen Straftaten. Das ist der ernüchternde Befund am Gedenktag des 7. Oktobers. Antisemitismusbeauftragte können manches leisten, sie dürfen aber nicht zur Gewissensentlastung für jeden Einzelnen werden, gegen noch so subtile Formen des Judenhasses einzutreten. Das gilt für alle gesellschaftlichen Schichten. (.) Es scheint, als habe der 7. Oktober die Gespenster der alten Vorurteile und kollektiven Schuldzuweisungen wieder zu neuem Leben erweckt (.) Links- und rechtsextremistischer Antisemitismus verbinden sich mit islamistischem Judenhass und antiisraelischem Affekt, gespeist durch den Gazakrieg. Kritik an Israel ist legitim, aber von Hass und Vernichtungsphantasien zu unterscheiden."