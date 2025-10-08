ClickHouse, ein führender Anbieter von Echtzeitanalysen, Data Warehousing, Observability und KI/ML, gab heute eine Erweiterung seiner Serie-C-Finanzierung und damit verbundene Transaktionen bekannt. Die neuen Investoren Citi Ventures, Insight Partners, Peak XV Partners, Founders Circle Capital, D. E. Shaw Ventures, Adams Street Partners, Rosberg Ventures, Expanding Capital und namhafte Persönlichkeiten wie Brock Purdy, Christian McCaffrey und Kyle Juszczyk von den 49ers beteiligten sich an der Finanzierungsrunde, während die bestehenden Investoren Altimeter, Bessemer Venture Partners, IVP, BOND und GIC ihre Beteiligung fortsetzten.

Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr die Marke von 2.000 Kunden überschritten und seinen ARR (Annual Recurring Revenue) mehr als vervierfacht. Die Kundenakzeptanz ist stark gestiegen, mit neuen Kunden wie Cyera, Hewlett Packard Enterprise, Insider, Laravel, Masorange, Qualified, Shopmonkey und Supabase, während langjährige Kunden wie Canva, Harvey, LangChain, Perion und SonyLIV ihre Verträge verlängert haben. Die Akzeptanz ist besonders groß unter KI-Unternehmen: Anthropic, LangChain, Meta, Sierra, Vercel und Weights Biases gehören nun zu den Unternehmen, die geschäftskritische Systeme auf ClickHouse Cloud betreiben.

Die Anerkennung der positiven Dynamik des Unternehmens hat ebenfalls weiter zugenommen. ClickHouse wurde in die Forbes Cloud 100-Liste 2025 aufgenommen, was seine Position als eines der innovativsten und am schnellsten wachsenden privaten Cloud-Unternehmen unterstreicht. Das Unternehmen veranstaltete seine erste Anwenderkonferenz, OpenHouse, an der Kunden und Partner wie OpenAI, Anthropic und Tesla teilnahmen. Die Veranstaltung umfasste Keynote-Präsentationen, Produktvorführungen und Erfolgsgeschichten von Kunden, die verdeutlichten, wie ClickHouse KI- und Analyseinitiativen in unterschiedlichsten Branchen vorantreibt. Auf dieser Energie aufbauend, wird ClickHouse erneut seine AWS re:Invent-Party "HouseParty, the SQL" veranstalten, deren Headliner The Chainsmokers sein werden.

Das Unternehmen hat sein Führungsteam durch drei wichtige Neueinstellungen verstärkt. Im Juli kam Kevin Egan als Chief Revenue Officer hinzu und brachte mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in leitenden Positionen im Unternehmensvertrieb bei Atlassian, Slack, Dropbox und Salesforce mit. Im August kam Mariah Nagy als Vice President of People an Bord und brachte umfangreiche Erfahrung in der Leitung von Personalteams bei wachstumsstarken Unternehmen wie Weights Biases, Confluent und SurveyMonkey mit. Vor Kurzem kam Jimmy Sexton als Chief Financial Officer hinzu, der umfangreiche Führungserfahrung im Finanzbereich bei Snowflake und ServiceNow mitbringt.

ClickHouse entwickelt seine Plattform für ein breites Spektrum von Anwendungsfällen weiter:

Das Unternehmen hat ClickStack auf den Markt gebracht, einen leistungsstarken Observability-Stack, der Protokolle, Metriken, Traces und Session-Replays auf einer einzigen Plattform vereint.

Für Echtzeit-Analyse-Workloads hat ClickHouse MongoDB Change Data Capture (CDC) hinzugefügt, wodurch eine nahtlose Integration von MongoDB-Datenströmen mit ClickHouse für Analysezwecke möglich ist.

Beim Data Warehousing beflügeln Verbesserungen der Data Lake-Unterstützung die Lese- und Schreibvorgänge und optimieren die Leistung für Iceberg und Delta Lake.

Um die Erstellung agentenorientierter Anwendungen zu ermöglichen, hat ClickHouse den MCP-Server-Endpunkt und den AskAI-Assistenten in ClickHouse Cloud eingeführt. Damit stehen Entwicklern und Teams Tools zur Verfügung, mit denen sie schnell intelligente, interaktive KI-gesteuerte Anwendungen auf Basis von ClickHouse-Daten bereitstellen können.

In all diesen Anwendungsfällen wird die Datenbank kontinuierlich weiterentwickelt, mit Verbesserungen bei der Vektorsuche, JSON-Unterstützung und Volltextsuche.

Speziell für den Bedarf regulierter Umgebungen gab ClickHouse die Erweiterung ClickHouse Private bekannt, eine Private-Cloud-Version seines kommerziellen Angebots, sowie ClickHouse Government, das zusätzlich FIPS-Konformität für die am stärksten regulierten Umgebungen bietet.

"Wir sind unglaublich dankbar für das anhaltende Vertrauen und die Unterstützung unserer Investoren", sagte Aaron Katz, CEO von ClickHouse. "Diese erweiterte Serie-C-Finanzierung wird unsere Mission beschleunigen, Unternehmen mit blitzschnellen Analysen riesiger Datensätze zu unterstützen. Unsere Datenplattform bietet Kunden die Geschwindigkeit, Flexibilität und Effizienz, die sie benötigen, um ihre wichtigsten Anwendungsfälle in großem Maßstab zu bewältigen, und hilft ihnen so, im Zeitalter der KI schneller Werte zu schaffen.

"ClickHouse verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Daten nutzen", sagte Vibhor Rastogi, Leiter des Bereichs KI-Investitionen bei Citi Ventures. "Die Nachfrage nach schnellen, interaktiven Analysen war noch nie so groß wie heute, insbesondere angesichts der zunehmenden Verbreitung datengesteuerter KI-Initiativen. Wir glauben, dass ClickHouse eine einzigartige Position hat, um diesen Markt anzuführen, und wir freuen uns darauf, das Team dabei zu unterstützen, seine Plattform weiter auszubauen, seine Produktfunktionen zu erweitern und Kunden dabei zu helfen, neue Werte aus ihren Daten zu erschließen."

"Analytik steht im Mittelpunkt unserer Produkte", sagte Yotam Segev, Mitbegründer und CEO von Cyera. "ClickHouse Cloud bietet uns die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit, um riesige Mengen an Sicherheitsdaten direkt auf unserer Plattform zu analysieren. Diese Grundlage stärkt nicht nur die Fähigkeit unserer Kunden, Risiken heute zu managen und zu reduzieren, sondern ermöglicht es uns auch, neue KI-gestützte Funktionen zu entwickeln, mit denen die Prävention, Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen schneller und effektiver werden."

ClickHouse ist ein schnelles, quelloffenes spaltenorientiertes Datenbankmanagementsystem, das für die Echtzeit-Datenverarbeitung und -Analyse in großem Maßstab entwickelt wurde. ClickHouse Cloud wurde für hohe Leistung entwickelt und bietet außergewöhnliche Abfragegeschwindigkeit und Parallelität, wodurch es sich ideal für Anwendungen eignet, die sofortige Einblicke aus riesigen Datenmengen erfordern. Da KI-Agenten zunehmend in Software integriert werden und immer häufigere und komplexere Abfragen generieren, bietet ClickHouse eine Engine mit hohem Durchsatz und geringer Latenz, die speziell für diese Herausforderung entwickelt wurde. ClickHouse wird von führenden Unternehmen wie Sony, Tesla, Anthropic, Memorial Sloan Kettering, Lyft und Instacart geschätzt und hilft Teams dabei, Erkenntnisse zu gewinnen und intelligentere Entscheidungen zu treffen mit einer skalierbaren, effizienten und modernen Datenplattform. Weitere Informationen finden Sie unter clickhouse.com.

