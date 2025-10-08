DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 8. Oktober

=== *** 03:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats Cash Rate PROGNOSE: 2,75% zuvor: 3,00% *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August saisonbereinigt PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm *** 10:00 DE/Aurubis AG, Kapitalmarkttag *** 11:15 FI/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei Konferenz der finnischen Finanzaufsichtsbehörde 11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 im Volumen von 1 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 3,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Juli 2042 im Volumen von 1 Mrd EUR *** 12:30 FI/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel bei Konferenz der finnischen Finanzaufsichtsbehörde 15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht 16:00 US/IMF Managing Director Kristalina Georgieva, Auftaktrede des Jahrestreffens *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 18:15 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Videobotschaft anlässlich des zum 55. Jahrestags des Werner Report *** 19:30 US/Honeywell International Inc, Investorentag wegen Abspaltung von Solstice im 4. Quartal *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 16./17. September - CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

