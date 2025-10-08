Es ist vollbracht: Der Goldpreis hat die magische Marke von 4.000 Dollar durchbrochen. Bis auf 4.027 Dollar ging es am Mittwochmorgen nach oben. Aktuell notiert der Goldpreis bei 4.025 Dollar knapp unter dem Rekordhoch. Auch in Euro setzt sich die Rekordfahrt fort. Hier erreichte das Edelmetall am Morgen einen Stand von 3.466 Euro.Seit Ende vergangenen Jahres hat das Edelmetall nun bereits mehr als 50 Prozent an Wert gewonnen. Das Edelmetall steuert nun auf den höchsten Anstieg innerhalb eines Jahres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
