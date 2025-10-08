© Foto: Frank Rumpenhorst - dpaTrotz eines Kursanstiegs von 70 Prozent in diesem Jahr bleibt Elanco Animal Health laut JPMorgan ein attraktives Investment. Kursziel weiter angehoben.Die Aktie von Elanco Animal Health zählt zu den großen Überraschungen des Börsenjahres 2025. Mit einem Kursplus von rund 70 Prozent seit Jahresbeginn hat der US-amerikanische Tierarzneimittelhersteller nicht nur den S&P 500, der bislang etwa 14 Prozent zulegen konnte, deutlich übertroffen, sondern auch viele der vielbeachteten Technologiewerte hinter sich gelassen. Nun sieht JPMorgan weiteres Aufwärtspotenzial für den Titel. Analyst Chris Schott stufte die Aktie von "Neutral" auf "Overweight" hoch und erhöhte das Kursziel von 18 auf 24 …Den vollständigen Artikel lesen ...
