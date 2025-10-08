Die Aktie der Deutschen Bank kämpft derzeit mit der psychologisch wichtigen Marke von 30,00 Euro. Gestern wurde diese vorerst unterschritten. Dabei gab es in dieser Woche bereits zwei positive Analystenstudien zu den Papieren. Nun steht aber erst einmal etwas anderes im Fokus der Anleger.Die neuerliche Unruhe in Frankreich hat europäische Finanzwerte seit Wochenbeginn unter Druck gesetzt. Die Aktie der Deutschen Bank war bereits vergangene Woche unter die 50-Tage-Linie bei 30,50 Euro gefallen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
