The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.10.2025
ISIN Name
LU0224902659 DWS INST.-ESG PENS.FL.YLD INVESTMENT
CH0384629892 DORMAKABA FINANCE 17-25
AT000B014451 RAIF.BK INT. 18/25FLR MTN
BE6324664703 ARGE.SPAARB. 20/26 MTN
DE000A289Q91 SCHAEFFLER MTN 20/25
FR001400D7M0 AYVENS 22/25 MTN
XS2243343204 AGILE GROUP 20/25
FR001400D0Y0 CREDIT AGRI. 22/26FLR MTN
DE000CZ45WS9 COBA MTN 21/25
CH1174335732 UBS GROUP 22/26 FLRMTN
DE000HLB77Y3 LB.HESS.THR.CARRARA10I/22
DE000HLB5121 LB.HESS.THR.CARRARA10L/23
DE000SLB8775 LDSBK.SAAR IHS S.877
DE000HLB5GG8 LB.HESS.THR.CA.TIL.10B/17
DE000NLB2N96 NORDLB IS. 16/25
XS0229097547 EIB EUR.INV.BK 05/25 FLR
XS1893621026 EDP FIN. 18/25 MTN
USF2893TAS53 ELEC.DE FRANCE 15/25 REGS
DE000LB1B290 LBBW STUFENZINS 16/25
DE000HLB59Z8 LB.HESS.THR.CARRARA09K/24
