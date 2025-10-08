Gold knackt erstmals die 4.000-Dollar-Marke! Ein historischer Meilenstein, getrieben von US-Wirtschaftssorgen und geopolitischen Spannungen.Gold hat einen historischen Meilenstein erreicht: Erstmals kletterte der Spotpreis für eine Feinunze (31,1 Gramm) über die Marke von 4.000 US-Dollar. Auslöser hierfür sind die zunehmenden Sorgen um die Stabilität der US-Wirtschaft, das drohende Haushaltschaos in Washington sowie anhaltende geopolitische Spannungen. Am Mittwochmorgen kostet eine Feinunze Gold 4.030,15 US-Dollar (Stand: 07:19 Uhr MESZ). Noch vor zwei Jahren notierte Gold unter 2.000 US-Dollar. Seither hat sich der Preis verdoppelt und allein seit Jahresbeginn beträgt das Plus mehr als 50 …Den vollständigen Artikel lesen ...
