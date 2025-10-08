Maishofen/Salzburg (ots) -Starker Saisonstart der Spezialisten für Langlauf- & Skitourenurlaub mit neuer Website und KatalogPünktlich zum Winter-Saisonstart präsentiert sichCross Country Ski Holidaysmit einem umfassenden Relaunch der Website und einem 76 Seiten starken Katalog 2025/26. Damit setzen die nordischen Urlaubsspezialisten ein starkes Zeichen: Wer seinen Winterurlaub abseits des alpinen Pistentrubels auf schmalen Brettln oder Fellen verbringen möchte, findet hier die besten Adressen und schönsten Destinationen für Langlauf- und Skitourenurlaub in den Alpen - und die geballte Expertise für Loipenflow und Gipfelglück.Die Spezialisten für Langlauf- & Skitourenurlaub von Cross Country Ski Holidays läuten die Wintersaison bereits jetzt ein und legen einmal mehr ein breit gefächertes Angebot vor. Sowohl auf der neuen Website als auch im druckfrischen, 76 Seiten starken Katalog für 2025/26 findet sich die geballte Expertise des nordischen Netzwerks. Hinter dem zertifizierten Qualitätssiegel für Langlauf- & Skitourenurlaub stecken rund 40 spezialisierte Hotels in den 23 schönsten Regionen in Österreich, Italien, Slowenien und Deutschland - handverlesen, qualitätsgeprüft und zertifiziert. Wer auf der Suche nach Top-Infrastruktur, authentischem Nordic Lifestyle und echter Loipen-Leidenschaft ist, ist hier an der richtigen Adresse.Bei den Experten absteigen"Unsere Gäste wollen nicht lange suchen, sondern direkt in ihr Erlebnis starten - dafür sorgen wir" bringt Obmann Enrico Comini das einzigartige Angebot auf den Punkt. "Fachwissen, Herzlichkeit und maßgeschneiderter Service - bei uns steigen Winterurlauber bei Spezialisten ab, die ihre Leidenschaft teilen. Diese Expertise macht den Unterschied - und dieses Gesamterlebnis wollen wir mit unserer neuen Website und dem aktuellen Katalog noch sichtbarer machen."Praktischer Urlaubsfinder & tagesaktuelle LoipenberichteDie neue Plattform langlauf-urlaub.com bietet jede Menge Inspiration für sanften Loipenflow und einsames Gipfelglück in frischem Design - ergänzt durch praktische Services: vom Urlaubsfinder über tagesaktuelle Loipenberichte bis hin zu inspirierenden Blogbeiträgen. Wer lieber blättert, greift zum neuen Katalog, der alle handverlesenen Partnerbetriebe und Top-Regionen im Alpenraum vorstellt - inklusive Tipps und Impressionen, die sofort Lust aufs Losstarten machen.Über Cross Country Ski HolidaysCross Country Ski Holidays ist seit über 10 Jahren die führende Spezialisten-Plattform für Langlauf- & Skitourenurlaub in den Alpen. Das Netzwerk bündelt die Kräfte seiner Partner, sichert Qualität und bietet ein Kompetenzzentrum für nordischen Winterurlaub. "Wir bauen unser Qualitätsangebot kontinuierlich aus und freuen uns über neue Partner, die unsere Langlauf- & Skitouren-Leidenschaft teilen" so Gerald Moore, Geschäftsführer der federführenden Marketingagentur MTS Austria GmbH. "Unsere Plattform bietet Hotels und Destinationen, die sich langfristig positionieren möchten, professionelle Produktentwicklung, Ressourcenbündelung und effizientes Marketing"Inspiration gesucht? Experten gefunden! Katalog gleich jetzt bestellen (https://www.langlauf-urlaub.com/katalog)Pressekontakt:Mag. Nina WeidingerHead of ContentMTS Austria GmbH / Cross Country Ski HolidaysTelefon: +43 (0)6542 / 80480-33E-Mail: n.weidinger@mts-austria.atWebsite: https://www.langlauf-urlaub.comOriginal-Content von: Cross Country Ski Holidays, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181165/6133131