VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 08
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-10-07
|NL0009272749
|3988777.000
|384291902.90
|96.3433
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-10-07
|NL0009272772
|513000.000
|37497832.11
|73.0952
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-10-07
|NL0009272780
|360000.000
|30456783.51
|84.6022
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-10-07
|NL0009690239
|8210404.000
|310964784.56
|37.8745
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-10-07
|NL0009690247
|2598390.000
|44766458.18
|17.2285
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-10-07
|NL0009690254
|2426537.000
|30116704.91
|12.4114
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-10-07
|NL0010273801
|2681000.000
|51212483.78
|19.1020
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-07
|NL0010731816
|808000.000
|68757839.66
|85.0963
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-10-07
|NL0011683594
|75800000.000
|3394336846.33
|44.7802
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-07
|NL0010408704
|29903010.000
|1072206794.78
|35.8561
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-10-07
|NL0009272764
|328000.000
|20583439.70
|62.7544
© 2025 PR Newswire