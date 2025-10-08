DJ Nordex liefert Turbinen mit 236 Megawatt Leistung nach Nordamerika
DOW JONES--Nordex wird Windturbinen des Typs N163 mit einer Gesamtleistung von 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika liefern. Der Baubeginn der Anlagen sei für das Jahr 2027 vorgesehen, teilte das Unternehmen in Hamburg mit. Angaben zu den Kunden oder den Projekten wurden nicht gemacht.
