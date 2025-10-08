"Das alte Sprichwort lautet: "Das Vollkommene ist der Feind des Guten". Das Warten auf den Tiefstpunkt kann Anleger davon abhalten, gute Käufe zu tätigen. Das Ziel des Anlegers sollte sein, eine große Anzahl guter Käufe zu tätigen, nicht nur einige wenige perfekte. Es wäre lähmend, darauf zu bestehen, nur zum Tiefstkurs zu kaufen und nur zum Höchstkurs zu verkaufen. Ich bin der Meinung, dass Bottom-Fishing Torheit ist."
(Howard Stanley Marks)
