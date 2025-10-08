Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, hat den intelligenten vernetzten GNSS-Empfänger Quectel LR700A vorgestellt, eine All-in-One-Hochleistungs-Quadband-Basisstationslösung, die sich mit der Cloud verbinden kann, um GNSS-Korrekturdaten zu liefern, die entweder eigenständig oder innerhalb eines RTK-Stationsnetzwerks verwendet werden können. Das modular aufgebaute Design ist weltweit einsetzbar und integriert den GNSS-Empfänger mit Mobilfunk-, Wi-Fi- und Antennensystemen und bietet gleichzeitig Erweiterungssteckplätze für die Zigbee-Kurzstreckenkommunikation.

Die Mobilfunkkonnektivität macht das System äußerst vielseitig und ermöglicht den Einsatz an jedem Ort ohne vorhandene Infrastruktur, ideal für die Einrichtung von RTK-Korrekturdiensten an abgelegenen Standorten. Die integrierten Kurzstreckenkommunikationsfunktionen machen es ideal für die direkte Kopplung mit nahe gelegenen Rovern und schaffen eine komplette RTK-Lösung für lokalisierte hochpräzise Anwendungen.

Dieser Quadband-GNSS-Empfänger ermöglicht den gleichzeitigen Empfang von Signalen der Konstellationen GPS, Galileo, BDS, GLONASS, QZSS und NavIC über die Frequenzbänder L1, L2, L5 und E6. Der Quectel LR700A unterstützt 1040 Kanäle und ermöglicht so eine flexible Datenübertragung und Fernverwaltung über Mobilfunk-, Ethernet- und Wi-Fi-Netzwerke. Eine einfache Überwachung und Konfiguration über lokale Netzwerke wird durch eine intuitive webbasierte Schnittstelle gewährleistet.

"Dieses äußerst vielseitige Produkt ermöglicht es Entwicklern, einen All-in-One-Empfänger für alle Konstellationen zu spezifizieren, der die Verfolgung mehrerer Frequenzen unterstützt und gleichzeitig einen extrem niedrigen Stromverbrauch und ein robustes, industrietaugliches Design bietet", kommentierte Windy Fang, Director, GNSS Product Line, Quectel Wireless Solutions. "Dank seiner Energieeffizienz und seines integrierten, kompakten Designs eignet es sich ideal für Anwendungsfälle, bei denen Platz und Energie begrenzt sind."

Der Quectel LR700A wurde als Basisstation konzipiert und liefert präzise GNSS-Korrekturen und Positionsbestimmungen für hochgenaue Anwendungen, darunter intelligente Landwirtschaft und Präzisionslandwirtschaft, Vermessung und Kartierung, autonome Fahrzeuge und Outdoor-Robotik, wie z. B. Rasenmäher.

Der extrem niedrige Stromverbrauch des LR700A macht ihn ideal für Anwendungen mit begrenzter Stromversorgung. Der typische Verbrauch liegt bei bis zu ca. 2,1 W, wobei ein extrem breiter Spannungsbereich von 9 bis 36 V unterstützt wird. Der LR700A wiegt 2,1 kg, hat einen Durchmesser von 220 mm und eine Höhe von 149 mm und arbeitet in einem Temperaturbereich von -40o C bis +85o C. Die Unterstützung lokaler Wi-Fi-Web-Benutzeroberflächen und die Fernkonfiguration über die Cloud gewährleisten eine vereinfachte Installation vor Ort.

Mit seinem IP67-zertifizierten, industrietauglichen Design ist der LR700A widerstandsfähig gegen Stöße, Schläge, Stürze, Blitzeinschläge und UV-Licht und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer im Außenbereich. Die Zertifizierungen für CE-, FCC-, RoHS- und REACH-Konformität sind in Bearbeitung.

