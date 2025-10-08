Soeben veröffentlichten die Bundesstatistiker die vorläufigen Werte zur Fertigung im Produzierenden Gewebe für August. Im Vergleich zum Juli 2025 ging sie um 4,3 % zurück, gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,9 %. Auch der weniger volatile Dreimonatsvergleich fällt nicht eben positiv auf: Von Juni bis August 2025 gab die Produktion um 1,3 % gegenüber den drei Monaten zuvor nach. Die Minuswerte kamen wie gestern bei den Auftragseingängen vor allem durch einen starken Rückgang der Automobil-Hersteller zustande (-18,5 % im Vergleich zum Juli 2025). Der Maschinenbau sackte ebenfalls ab (um 6,2 %), nachdem er im Juli noch um 9,2 % zugelegt hatte.



