Soeben veröffentlichten die Bundesstatistiker die vorläufigen Werte zur Fertigung im Produzierenden Gewebe für August. Im Vergleich zum Juli 2025 ging sie um 4,3 % zurück, gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,9 %. Auch der weniger volatile Dreimonatsvergleich fällt nicht eben positiv auf: Von Juni bis August 2025 gab die Produktion um 1,3 % gegenüber den drei Monaten zuvor nach. Die Minuswerte kamen wie gestern bei den Auftragseingängen vor allem durch einen starken Rückgang der Automobil-Hersteller zustande (-18,5 % im Vergleich zum Juli 2025). Der Maschinenbau sackte ebenfalls ab (um 6,2 %), nachdem er im Juli noch um 9,2 % zugelegt hatte.
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
© 2025 Bernecker Börsenbriefe