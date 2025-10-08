ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 274 Euro belassen. Bei der Terrace-Kollektion, die in der Vergangenheit einer der wichtigsten Umsatz-, Margen- und Kurstreiber gewesen sei, dürfte der Wachstumstrend abflachen, schrieb Robert Krankowski in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Sportwarenhersteller habe aber unter anderem mit Blick auf das Wachstum in Schwellenmärkten genug in der Pipeline, um das mehr als zu kompensieren./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 22:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: DE000A1EWWW0





