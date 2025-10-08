Die Nordex Group hat neue Aufträge über insgesamt 236 Megawatt (MW) für Windenergieprojekte in Nordamerika erhalten. Die geplanten Anlagen werden vom Typ N163 der Delta4000-Serie sein. Der Baubeginn der Projekte ist für 2027 vorgesehen. Nordex: N163-Turbinen in Kaltklima-Ausführung im Einsatz Die in den Projekten eingesetzten Turbinen werden in der Kaltklima-Version der N163-Serie geliefert und mit dem Advanced Nordex Anti-Icing-System für Rotorblätter ausgestattet. Diese Technologie reduziert eisbedingte Stillstandszeiten und stellt eine hohe Verfügbarkeit der Anlagen auch unter extremen Witterungsbedingungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
