Frankfurt am Main / Wien, 8. Oktober 2025. Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner ("VREP") hat ihre Mehrheitsbeteiligung an der Evolit Consulting GmbH ("Evolit"), einem auf die Bereiche Mobilität, Infrastruktur und Digitalisierung spezialisierten IT-Dienstleister mit Sitz in Wien, veräußert. Käufer ist die Berliner FLEX Capital, ein auf mittelständische Softwareunternehmen spezialisierter Private-Equity-Investor in der DACH-Region.



Die Evolit Consulting GmbH, 2011 in Wien gegründet, ist ein IT-Dienstleister mit Fokus auf Mobilität, Infrastruktur und Digitalisierung. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Softwarelösungen in Bereichen wie Ticketing, Assetmanagement, Flottenmanagement und Logistiksteuerung. Evolit deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Beratung über die Entwicklung bis hin zur Betriebsführung und Wartung. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren als spezialisierter Anbieter für komplexe Softwarelösungen etabliert und arbeitet mit einer breiten Palette an Softwaretools, Programmiersprachen und Systemen.



VREP war 2019 als Mehrheitsgesellschafter bei der inzwischen mehr als 100 Mitarbeiter zählenden Evolit eingestiegen und unterstützte das Management bei der Stärkung der Positionierung im Markt und der Erschließung zusätzlicher Wachstumspotenziale durch den Ausbau des Leistungsportfolios. In den vergangenen sechs Jahren wurden unter anderem neue Tochtergesellschaften in der Slowakei und der Schweiz erfolgreich etabliert und das Dienstleistungsportfolio mit der Gründung von Evol.X im Bereich CRM-Implementierung sowie von Evo.People für die Vermittlung von hochspezialisierten IT-Freelancern diversifiziert. Gleichzeitig entstand mit smartTOS eine eigenentwickelte Standardsoftware für den Logistiksektor. Durch die gezielte Förderung von Synergien zwischen den Tochtergesellschaften wurden weitere wichtige Wachstumsimpulse gesetzt.



Christian Futterlieb, Geschäftsführer bei VR Equitypartner: "Als wir bei Evolit eingestiegen sind, war es unser Ziel, gemeinsam mit dem Management die Wertschöpfung zu erhöhen und das Leistungsangebot für die Kunden zu erweitern. Heute können wir mit Stolz sagen, dass Evolit mit der Fokussierung auf Wachstumssegmente wie Mobilität und Infrastruktur sowie der erfolgreichen Erschließung anspruchsvoller Zukunftsthemen eine hervorragende Marktposition erreicht hat. Wir danken dem gesamten Team für die starke Leistung und die gemeinsame Zeit und wünschen für die Zukunft viel Erfolg und alles Gute."



Paul Kleinrath, Gründer und Geschäftsführer von Evolit, ergänzt: "Mit VREP als idealem Partner, der sowohl über eine starke Verankerung im Mittelstand als auch über umfassende Kenntnisse im IT-Bereich verfügt, konnten wir unsere Wachstumsstrategie erfolgreich umsetzen und wichtige Themen vorantreiben. Schon beim Einstieg hat uns das VREP-Team mit seiner breiten Erfahrung in der Weiterentwicklung wachstumsorientierter Unternehmen und seiner profunden Branchenexpertise überzeugt. Die Zusammenarbeit war stets vertrauensvoll und professionell, und wir freuen uns über die gemeinsam erreichten Erfolge."



Zu den Vertragsdetails haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



VR Equitypartner im Überblick:



VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.



Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:



Michael Vogt, Alexander Berninger, Luis Scherer, Jens Schöffel und Patrick Heinze



Von VREP in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser:



M&A: Drake Star Partners (Ralf Philipp Hofmann, Julian Wolf, Maximilian von Bodman)

Legal: Grama Schwaighofer Vondrak Rechtsanwälte (Dr. Bernd Grama, Daniel Mathe, Julia Strimitzer) und HEUKING (Dr. Rainer Herschlein, Benedikt Raisch)

Commercial: Singular Group (Dennis Jung, Henriette Jemeljanow)

Financial: Grant Thornton (Klaus Schaldt, Marius Fett)







Kontakt:

IWK Communication Partner

Florian Bergmann

T: +49 89 2000 30 30

E: vrep@iwk-cp.com











