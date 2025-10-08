Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 08
[08.10.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.10.25
|IE00BN4GXL63
|10,217,633.00
|EUR
|220,000.0000
|100,778,665.31
|9.8632
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.10.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,098,783.53
|99.0660
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.10.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,189,263.72
|111.6207
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.10.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,439,966.81
|121.3872
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.10.25
|IE00BN0T9H70
|52,303.00
|GBP
|1,500.0000
|6,163,023.93
|117.8331
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.10.25
|IE00BKX90X67
|55,979.00
|EUR
|0
|6,189,738.62
|110.5725
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.10.25
|IE00BKX90W50
|15,507.00
|CHF
|0
|1,534,950.56
|98.9844
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.10.25
|IE000L1I4R94
|1,812,830.00
|USD
|0
|20,998,211.35
|11.5831
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.10.25
|IE000LJG9WK1
|505,302.00
|GBP
|0
|5,202,894.25
|10.2966
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.10.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|483,491.75
|11.9466
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.10.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|417,825,584.70
|112.6048
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.10.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,776,316.75
|10.3250
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.10.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,060,380.63
|11.2206
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.10.25
|IE000WXLHR76
|1,033,673.00
|EUR
|0
|11,062,957.85
|10.7026
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.10.25
|IE000P7C7930
|56,676.00
|GBP
|0
|623,334.26
|10.9982
|Janus Henderson FTSE Indian Government Bond Short Duration Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.10.25
|IE000061JZE2
|63,054.00
|USD
|0
|670,552.37
|10.6346
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.10.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,278,967,615.07
|116.2698
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.10.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,621,460.62
|12.3164
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.10.25
|IE000YMBL844
|2,206,139.00
|USD
|0
|22,924,254.94
|10.3911
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.10.25
|IE000RH1ZG27
|79,427.00
|USD
|0
|837,332.43
|10.5422
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.10.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,547,575.71
|10.0971
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.10.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,495.33
|10.0890
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.10.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,487,441.93
|10.7597
© 2025 PR Newswire