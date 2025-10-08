Business Finland bietet Erstattung in Höhe von bis zu 25 %, um die audiovisuelle Produktion anzuregen, durch regionale Aufschläge steigt die Unterstützung auf 40 %. Für 2025 stehen noch Mittel zur Verfügung, für 2026 wurden 10 Millionen Euro vorgeschlagen.

Internationale Film-, Fernseh-, Dokumentar- und Animationsproduzenten können das nationale Anreizprogramm Finnlands für die audiovisuelle Produktion nutzen. In diesem Rahmen werden bis zu 25 der gerechtfertigten lokalen Produktionskosten, die in dem Land entstanden sind, erstattet.

Emma Thompson spielt die Hauptrolle in "The Dead of Winter", gedreht in Koli, Ostfinnland. CREDIT: Cinemanse

Das Konzept soll internationale Produktionen anziehen, die lokalen Ausgaben erhöhen und Finnland zu einem der wettbewerbsfähigsten Drehorte Europas machen.

"Das internationale Interesse am Filmdreh in Finnland nimmt angesichts des Mehrwerts unseres Anreizprogramms und der Möglichkeiten, die Finnland bietet, weiter zu", sagt Merja Salonen, Chief Funding Advisor bei Business Finland, der Regierungsorganisation, die das Anreizprogramm beaufsichtigt.

2024 gewährte Business Finland 20 Organisationen Finanzierung für die audiovisuelle Produktion mit einem Gesamtwert von 11,9 Millionen Euro. Etwa die Hälfte der Finanzierung ging an ausländische Bewerber.

Um die wachsende internationale Nachfrage zu decken, hat Finnland ein Budget in Höhe von 10 Millionen Euro für das nationale Anreizprogramm 2026 vorgeschlagen, das im Dezember 2025 abschließend durch das Parlament zu genehmigen ist.

Mehrere namhafte internationale Projekte wurden im Rahmen des Anreizprogramms in Finnland gedreht, unter anderem "The Summer Book" mit Glenn Close und "Dead of Winter Eisige Stille" mit Emma Thompson.

Bewerbungen sind noch möglich: "Es stehen noch Mittel zur Verfügung, um Bewerbungen ab Anfang Oktober 2025 zu finanzieren", sagt Salonen.

Abgesehen von Business Finland bieten verschiedene finnische Regionen eigene Finanzierungsprogramme an.

"Durch die Kombination unseres nationalen Systems mit regionalen Anreizen können Produzenten in Finnland bis zu 40 Unterstützung erhalten. Dadurch ist der Filmdreh hier international äußerst konkurrenzfähig und birgt auch direkte Vorteile für regionale Wirtschaften und örtliche Crews", sagt Filmbeauftragte Teija Raninen von der Filmkommission Westfinnlands.

Neben der finanziellen Unterstützung hat Finnland verschiedenste Landschaften zu bieten, von der Arktis bis zum Archipel, von Wäldern bis hin zu lebendigen Städten. Kompetente englischsprachige Crews sorgen zusammen mit modernen Studios, Postproduktion und VFX-Facilities für ganzjährig zuverlässige Drehbedingungen in der sicheren, gut funktionierenden Umgebung Finnlands.

Die Finanzierung im Rahmen des Anreizprogramms für die audiovisuelle Produktion wird von Business Finland gewährt und rückwirkend entsprechend der angegebenen Kosten bezahlt. Anspruchsvoraussetzungen und Angaben zur Bewerbung finden Sie unter: https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/services/funding/cash-rebate

Zusätzliche Fotos und Informationen zur Vergabe finden Sie hier: https://mediabank.businessfinland.fi/l/QSCCH2vBS2gX

Über Business Finland

Business Finland ist die finnische Regierungsorganisation für Handels-, Investitions-, Reise- und Innovationsförderung. www.businessfinland.com

Über Film in Finland

Film in Finland ist die Marke von Business Finland, die Finnland als Drehort bewirbt und finnische audiovisuelle Unternehmen unterstützt. www.filminfinland.com

