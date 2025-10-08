Am 1. Oktober zog ein Objekt extrem nah an der Erde vorbei. Es kam näher als viele Satelliten. Doch die Teleskope, die uns warnen sollen, blickten in eine andere Richtung. Was nach dem Beginn eines Katastrophenfilms klingt, war in der Realität weit weniger dramatisch, aber technologisch umso aufschlussreicher. Ein kleiner Asteroid mit der offiziellen Bezeichnung 2025 TF passierte am 1. Oktober 2025 die Erde über der Antarktis. Seine geringste Entfernung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
